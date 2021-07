​Pahor: Nismo več nebogljeni

Kaj prinaša avgust?



Pahor o možnostih poteka bolezni

Predsednik republike, regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za Evropoin minister za zdravjeso poudarili pomembnost cepljenja, predvsem zaradi ponovnega porasta okužb z novim koronavirusom.Poklukar pravi, da je različica delta v Sloveniji v zadnjem tednu porasla, saj so v tem obdobju zabeležili 66 takšnih primerov. »Vsi bomo morali prispevati, da bo tudi jesen lepa.« Dodal je, da je cepljenje poleg pitne vode najpomembnejši javnozdravstveni ukrep. Dodal je, da je zdravstveni sistem v Sloveniji v času epidemije pokazal, da se je sposoben odzivati na krize. »Še posebej je treba izpostaviti njegovo organizacijo in koordinacijo, ki sta bili izvedeni v času epidemije.« Ob tem je poudaril, da je epidemija kljub temu pokazala, da Slovenija, EU in svet za stabilnejšo prihodnost potrebujejo 'bolj odporne' zdravstvene sisteme.Kluge pa je opozoril, da so po enajsttedenskem obdobju upadanja okužb v panevropskem prostoru te spet začele naraščati. Kot razloge za ponoven porast je navedel delto, ki da se hitro širi, sproščanje zaščitnih ukrepov in prepočasno cepljenje. »Do konca avgusta bo delta različica v tem prostoru prevladovala,« je napovedal. »Sedaj smo prišli do kritičnega trenutka, kjer se moramo učiti iz izkušenj in spoznanj iz lanskega leta. Na voljo imamo zgolj majhno priložnost, da se izognemo ponovnemu poslabšanju situacije. Po navadi razvoj cepiva traja od pet do deset let, tokrat pa smo zgolj v enem letu uspeli zagotoviti več kakovostnih cepiv.« Dodal je, da se je pri tem EU kot celota odlično odrezala s skupnim nabavnim sistemom cepiv.V imenu SZO se je Kluge zahvalil tudi vsem zdravstvenim delavcem tako kot v Sloveniji kot v Evropi, njihov prispevek k obvladovanju pandemije pa je označil za 'herojsko delo'. Ob tem je dodal, da je cepljenje zdravstvenih delavcev glavna prioriteta, saj se lahko le na tak način pandemija tudi prekine.Pohvalil je slovenski zdravstveni sistem kot celoto in njegovo spopadanje z epidemijo, še posebej mobilne cepilne enote. Slovenski vladi je čestital za zelo vključujočo kampanjo za cepljenje, ki je po njegovih besedah vključila tudi najbolj ranljive družbene skupine.Tudi Pahor je pozval k cepljenju in opozoril, da je epidemijo možno obvladati. »Vemo, kako omejiti širitev okužb, in imamo cepivo. Nismo več nebogljeni in ni nam več treba živeti od upanja, da ne bo hudo. Odločitev je v naših rokah. S cepljenjem čim več ljudi lahko premagamo to nevarnost za javno zdravje in z brezskrbnostjo gledamo v jesen. Pred boleznijo se ne moremo skriti, lahko izberemo le med njo in cepljenjem.« Pahor pravi, da imamo s cepljenjem 20-krat manjšo možnost težjega poteka bolezni in okoli 50-krat manjšo možnost smrti. »Prosim, da drug drugega spodbujamo pri premagovanju strahu in predsodkov pred cepljenjem ter se cepimo v največjem možnem številu.«