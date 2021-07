Normalno življenje le še za cepljene in prebolele? Logarjeva razkrila, kje bi najprej zaostrovali

Kmalu le še pogoj PC?

Svetovalna skupina za covid 19 ta teden vladi ni predlagala sprememb glede epidemioloških ukrepov, a se to utegne že kmalu spremeniti, če se bo število okužb še naprej povečevalo. Strokovna skupina je po besedah ministra Janeza Poklukarja v ponedeljek že predlagala odloke , a o vsebini ni želel konkretno govoriti, dokler ti niso potrjeni.Kot je v oddaji 24ur zvečer dejala vodja vladne svetovalne skupine, se bo po potrebi zaostrovalo na način, kot se je pred kratkim sproščalo. Po njenih besedah bi sprva omejili število ljudi v turističnih kapacitetah in na kulturnih ter športnih prireditvah.Na vprašanje voditeljice, ali se namesto pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) kmalu obeta le še PC (preboleli, cepljeni), je Logarjeva dejala, da vse več držav razmišlja o tem. Je pa dodala, da nima več smisla, da država financira testiranje, glede na to, da je na voljo dovolj cepiva.Logarjeva je poudarila še, da bo od vsakega posameznika in precepljenosti odvisno, kako bomo jeseni živeli, kako se bodo otroci šolali, in da ne bi smeli računati na druge, da bodo zagotovili kolektivno imunost.