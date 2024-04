Oranžni alarm za del Slovenije

Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala opozorilo zaradi močnega vetra. Za severovzhod so izdali oranžno opozorilo, za preostalo Slovenijo pa velja rumeno. Napovedujejo tudi veter do maksimalne hitrosti od 70 do 85 km/h.

»Veter lomi veje in lahko podira nekatera drevesa, lahko odnaša kritino s streh. Veter nekoliko ovira cestni promet ter otežuje gibanje,« so zapisali.

Arso svetuje, da zaprete vrata in okna, pri gibanju na prostem pa se izogibajte nevarnih mest. Priporočajo tudi previdnost v prometu. Spremljajte meteorološka obvestila in morebitna opozorila ter informacije, ki jih posredujejo pristojne službe in organi.

To so današnja opozorila zaradi vetra. FOTO: Arso

Popoldne bo dež od zahoda zajel vso Slovenijo, vetrovno bo. V torek bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami.