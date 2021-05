Opozorilo vremenoslovcev: del Slovenije čakajo nevšečnosti

Po podatkih Urada za meteorološko napoved Agencije za okolje (Arso) bodo v noči na ponedeljek do ponedeljka dopoldne predvsem v severni Sloveniji ob počasnem prehodu vremenske fronte možni krajevno močni in dolgotrajni nalivi. Za severni del države velja oranžni, drugi najvišji alarm.



Pretoki rek v večjem delu države so srednji, reke na severozahodu imajo velike pretoke. Popoldne bodo reke začele naraščati, najprej na severozahodu in severu države, v noči na ponedeljek pa tudi v vzhodni in osrednji Sloveniji. Vodnatost rek se bo povečala do velikih pretokov. Posamezne reke na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem, zlasti v porečju Dravinje, se lahko razlijejo na izpostavljenih mestih ob strugah. Ob nalivih lahko hitro narastejo manjši vodotoki in hudourniki, večja verjetnost je v severnem delu države. V ponedeljek čez dan bo vodnatost rek velika, v torek pa se bo začela zmanjševati.

Na Primorskem burja

Ponoči bo oblačno, dež z nevihtami se bo razširil nad večji del Slovenije. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo možni krajevno močnejši nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v vzhodni in severni Sloveniji pa bo proti jutru zapihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.



V ponedeljek bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo do popoldneva povsod ponehale. Pričelo se bo jasniti, nastale bodo še krajevne plohe. Dopoldne bo na Primorskem pihala šibka burja, drugod veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj.

Plohe in nevihte

V torek bo dopoldne pretežno jasno in zjutraj ponekod po nižinah megleno. Popoldne bodo znova krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.



V četrtek in petek bo dokaj sončno, verjetnost za popoldanske plohe ali nevihte bo precej manjša. Ob koncu tedna in v prvih dneh novega tedna se bo verjetnost za padavine znova povečala. Najvišje dnevne temperature bodo v notranjosti Slovenije večinoma malo pod 20 stopinjami.

