Število pozitivnih v Sloveniji strahovito poskočilo: to so nove številke

Kmalu karantena iz Hrvaške?

»Število okuženih v Sloveniji kar narašča. V zadnjih dneh je pravzaprav vsak dan več novih kot prejšnji dan,« je za Radio Slovenija povedala infektologinja, ki pravi, da velik delež okužb še vedno prihaja iz tujine. Po njenih besedah je bila včeraj neuradna števila 19 novih okuženih.Kot piše MMC, je Beovićeva dejala, da sicer še ni videla uradnih podatkov in da si želi, da bi bila odkrita kakšna okužba manj.Beovićeva je včeraj poudarila, da se epidemiološka slika v zvezi z novim koronavirusom v Sloveniji poslabšuje. V torek so pri nas potrdili 13 novih okužb.​»Če gledamo situacijo v Italiji za nazaj, takrat bi ne le Sloveniji, ampak tudi drugim državam pomagala zgodnja zapora meje z Italijo. Za nas Balkan zdaj predstavlja podobno situacijo, in se bojimo, da bomo z zaporo prepozni. Dnevno spremljamo, od kod prihajajo novi bolniki. Če se bo začelo to število vnesenih iz Hrvaške povečevati, bomo podobno kot za druge države predlagali spremembo režima,« je bila nedvoumna Beovićeva. Pri čemer brez ovinkarjenja doda: »Če bi se razmere poslabšale, bi bil naš predlog, da se kateri koli slovenski državljan iz Hrvaške ne more vrniti brez obvezne karantene.«»Kar se tiče stanja v Sloveniji, je težava v tem, da imamo v zadnjih dneh vedno več primerov neznanega izvora okužb. »To je tisto, kar nas posebno skrbi,« je poudarila Beovićeva. Seveda bi moral najprej vsak sam narediti domačo nalogo in se tako, denimo mladina, izogibati velikim zasebnim zabavam, si redno razkuževati roke in v zaprtih javnih prostorih dosledno nositi zaščitno masko. Infektologinja je bila ob tem kritična tudi do gostinskih lokalov: »Mogoče so najbolj problematični, tak je vtis, gostinski lokali. Imajo navodila, ki bi se jih morali držati, kot je distanca med mizami, s tem povezano število gostov. Zlasti iz turističnih krajev poročajo, da se v lokalih tega ne držijo.«