Štrukelj predstavil presenetljiva odkritja, kmalu cepivo za omikron (VIDEO)

V torek so tudi v Sloveniji potrdili prve primere omikrona, nove različice koronavirusa, ki stroko močno skrbi zlasti zaradi svoje velike virulentnosti - širi se veliko hitreje kot ostale različice.

O omikronu je na današnji novinarski konferenci o covidu-19 spregovoril tudi Borut Štrukelj iz Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Že marca

Štrukelj je predstavil zadnje študije molekularnega razvoja omikron seva: »Izkazalo se je, da je nastajal neodvisno od ostalih različic, kar je prvo presenečenje. Drugo: da je bil prisoten že marca letos, morda še celo prej. Značilno je, da je zelo infektiven, če ne bi imeli nobene zaščite (maske, razkuževanje), bi en človek lahko okužil od 20 do 30 ljudi. Pri delti velja, da en človek okuži od 5 do 6 ljudi. Po drugi strani pa manj simptomatsko pogojen glede bolezni, bolezen bo torej lahko šla lažje skozi. To je pozitiven scenarij, negativen pa bi bil, da bi se pojavile še nove mutacije.«

Španska gripa izzvenela ob tretjem sevu

Zanimivo je, da se mutacije ponavljajo, virus pa nima neskončno možnosti konformacije. »To nas navdaja z upanjem, da bo sčasoma. Vendar pa obstaja tudi možnosti, da ta virus ne bo le infekt, temveč lahko povzroča tudi trajnejše posledice.«

Štrukelj je dodal še, da raziskovalci pri preučevanju koronavirusa posegajo tudi v podatke iz leta 1917, ko je bila španska gripa. Tedaj je tretji sev tako mutiral, da je bolezen izzvenela. »Seveda tega ne smemo pričakovati, toda, če je virus zelo virulenten, bo šel čez cel svet. Ostale različice so evolvirale, dobivale nove mutacije, stare pa so ostale. Pri omikronu pa je drugače: mutacije so drugje, veliko jih je na S proteinu, nekatere se sicer ponovijo, a kot kaže, je bil ta virus prisoten že bistveno prej, preden se je razširil iz Bocvane. Imamo cepiva in zdravila, lahko ugibamo, zdravljenje pa imamo na voljo.«

Kmalu tudi cepivo za omikron

Cepivo proti omikronu že izdelujeta farmacevtski družbi Moderna in Pfizer. Štrukelj je pojasnil, da gre za precej enostaven in hiter postopek: v genom vgradijo mutacije. Morda pa odobritev podati še EMA. »Nove različice cepiv za omirkon že izdelujejo, toda zaenkrat je tega premalo. Potrebno bo imeti dober način razdelitve, ko bomo dobili cepivo,« je dejal. V sedmih tednih naj bi farmacevtska družba že lahko izdelala nekaj milijonov odmerkov, nato mora počakati še na odobritev. Govora je tako o približno treh mesecih, Štrukelj pa pri tem opozarja, da je nekaj milijonov odmerkov premalo.

Proti omikronu se kot učinkovit kaže poživitveni odmerek, Pfizer naj bi učinkov 88-odstotno, podobno Moderna, ki ga Štrukelj priporoča vsem nad 30 let, s polovičnim odmerkom pa je priporočljiv tudi za najstnike.

Drugačni simptomi

Za omikron so sicer značilni tudi nekoliko drugačni simptomi: ni znaka izgube vonja in okusa, utrujenost je večja, temperatura lahko rahlo povečan ali ne, pojavi se občutek tesnobnosti ali nespečnosti. Simptomi so podobni simptomom prehlada.

Trenutno so v 77 državah potrdili primer omikrona, toda sodeč po zadnjih raziskavah je ta že po vsem svetu.