Grozi nam nov val okužb, kakšni bodo ukrepi?

Potem ko je včeraj predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec na novinarski konferenci razkril, da so tudi v Sloveniji odkrili različico koronavirusa omikron, nam že grozi nov val epidemije. Na to je že včeraj opozoril minister za zdravje Janez Poklukar.

»Odkritje omikrona lahko napoveduje celo nov val. Ne moremo niti mimo dejstva, da zagon izgublja padanje dnevnih okužb. Ključno je zato striktno izvajanje vseh ukrepov, najboljši ukrep pa je takojšnje cepljenje,« je dejal Poklukar in pojasnil, da se je prejšnji teden število okužb zmanjševalo za 20–30 odstotkov na dnevni ravni, v tem tednu pa od le 10–20 odstotkov.

Glede na to, kako prenosljiva je delta in kako prenosljiv je po napovedih omikron, je Poklukar prepričan, da se bo v naslednjih dneh, tednih ali mesecih vsak državljan soočil z virusom. »Z drugimi besedami to pomeni, da od 190.000 starejših od 50 let v bolnišnicah pričakujemo od 15.000 do 20.000 hospitalizacij. Če se hkrati zavedamo, da smo v najvišjem delu četrtega vala v bolnišnice sprejeli od 3.000 do 4.000 bolnikov, potem lahko izračunamo, da bo virus polnil bolnišnice vse tja do poletja. V zdravstvu si to težko predstavljamo in bomo to težko zdržali.«

Bodo potrebni dodatni ukrepi?

Na vprašanje, ali se zaradi potrditve omikrona v Sloveniji morda obetajo dodatni ukrepi oz. omejitve, je minister dejal, da gre za zdaj za novo informacijo ter da verjame, da bo v najkrajšem možnem času ponovno zasedala svetovalna skupina, pa tudi epidemiološka stroka, ki bodo povedali, ali so potrebni dodatni ukrepi.

Vodja strokovne posvetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar je sinoči v Odmevih na Televiziji Slovenija dejala, da ne predvidevajo dodatnega zaostrovanja omejevalnih ukrepov, pozivajo pa k striktnemu upoštevanju trenutnih ukrepov, kot so vzdrževanje primerne medsebojne razdalje, nošenje mask tudi zunaj, kjer ni možno vzdrževati razdalje, in razkuževanje rok.

Učinkovit dodatni odmerek?

Nacionalna koordinatorica programa cepljenja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Marta Grgič Vitek o učinkovitosti poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 proti novi različici koronavirusa omikron ni želela ugibati. Dejala je, da na tem področju še ni dokončnih študij.

V državah članicah EU in evropskega gospodarskega prostora so do ponedeljka skupno potrdili 1686 primerov omikrona v 23 državah, število pa se veča dnevno. Največ primerov omikrona imajo zaenkrat na Norveškem, in sicer 958. Po več deset primerov so med drugim potrdili še na Danskem, Franciji, Nemčiji, Italiji in Nizozemskem, piše na spletni strani Evropskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni ECDC.

O novi različici še ni veliko znanega. Svetovna zdravstvena organizacija je nedavno sporočila, da očitno ne povzroča hujših oblik bolezni kot prejšnje in »ni zelo verjetno«, da bi popolnoma obšla zaščito, ki jo dajejo cepiva. V Veliki Britaniji je medtem omikron zahteval najmanj eno življenje.

Cepivo Pfizer/BioNTech je po navedbah proizvajalcev proti različici omikron sicer učinkovito po tretjem odmerku.