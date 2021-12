Velika akcija, cepili bodo tudi ponoči

Minister za zdravje je na današnji novinarski konferenci napovedal, da bodo med 19. in 23. decembrom po Sloveniji potekali dnevi cepljenja. V tem času se bo v vseh regijah po državi mogoče cepiti brez predhodnega naročanja.

Po napovedih ministra za zdravje bodo takrat vsi dozdajšnji cepilni centri delovali od 8. do 20. ure. V vsaki od statističnih regij bo organiziran tudi po en cepilni center, ki bo odprt od 20. do 8. ure.

V lokalnih skupnostih bodo vzpostavljene mobilne enote v še večjem številu kot doslej. Časovnice in lokacije mobilnih enot bodo objavljene v lokalnih okoljih oziroma lokalnih medijih.

Trenutno je na intenzivnih covidnih oddelkih necepljenih 83 odstotkov bolnikov, na navadnih oddelkih pa 71 odstotkov. Večina, 90 odstotkov hospitaliziranih, je starejših od 45 let. Ob tem je poudaril, da približno 190.000 starejših od 50 let še ni cepljenih.

Minister Poklukar je o tem že govoril s slovenskimi župani in jih prosil za pomoč, prav tako direktorje zdravstvenih domov in bolnišnic. Na organizacijo dnevov cepljenja bodo tako bdele lokalne skupnosti, sodelovali bodo civilna zaščita, Rdeči križ in nevladne organizacije, ki bodo pomagali tudi pri prevozi ljudi.

Minister meni, da je bolje, da ljudi nagovorijo lokalni predstavniki. Necepljenje naj bi tako nagovorili tudi družinski zdravniki in jih pozvali k cepljenju, predvsem tiste, stare nad 50 let. Nekateri župani so tudi napovedali, da bodo občanom poslali pisne spodbude k cepljenju.

»Prepričani smo, da nas lahko samo zadostna precepljenost vrne v normalno življenje. Cepljenje naj nas poveže v prizadevanju za skupno dobro,« je danes še pozval minister.