Oglasil se je pobudnik slovenskega zajtrka: Leta 2007 smo si upali reči na glas ... (FOTO)

Več kot 200.000 šolarjev je dobilo priložnost uživati v tradicionalnem slovenskem zajtrku. Mnogi najmlajši sicer najbrž ne bi niti vedeli, da so njihovi predniki nekoč z največjim veseljem zagrizli v kos kruha, na katerega so namazali maslo in med, zraven pa popili skodelico mleka ter se osvežili še z jabolkom. Nekoč je bil takšen zajtrk prava poslastica, maslo in predvsem med namreč nista bila dosegljiva na vsakem koraku, zanju je bilo treba tudi precej globoko seči v žep. Slednje sicer spet drži, a iz drugačnih razlogov.

V želji po hitrem zaslužku se je v zadnjih letih namreč našla množica proizvajalcev medu, ki namesto tistega pravega ponujajo ponaredke. Ti so običajno polni sladkorja, a ne dobrega in za zdravje koristnega, ki ga vsebuje pravi med, temveč cenenega in škodljivega.

Na to je med drugim na dan, namenjen tradicionalnemu slovenskemu zajtrku, opozoril tudi evropski poslanec Matej Tonin, ki je na družbenem omrežju jasno zapisal »Ne goljufom« ter se zavzel za zaščito naših čebelarjev.

V Evropskem parlamentu je zagovarjal tudi pobudo Evropske čebelarske zveze, ki se zavzema za to, da bi bila poreklo in kakovost medu jasna. Tako se lahko potrošnik sam odloči, ali bo kupil med, ki so ga pridelale čebele in je poln hranil, ali pa cenejšo različico, s katero si bo zgolj osladil čaj ali kos kruha.

»Kozarec medu je za zdravje in dati nekaj evrov več, da boš krepil svoje zdravje, je dobra naložba,« je prepričan tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, ki je bil tudi pobudnik tradicionalnega slovenskega zajtrka oziroma medenega zajtrka, kot mu pravijo nekateri.

»Hvala vsem slovenskim čebelarjem, da smo si upali leta 2007 reči na glas – jejmo slovenski med, jejmo slovensko hrano,« je na družbenem omrežju zapisal Noč.

»Kako ponosno smo slovenski čebelarji pristopili k prvemu medenemu zajtrku. Bilo je nekaj novega in vsi smo se spraševali, le kaj bo iz tega nastalo. Pa se je obdržalo, nadgradilo in danes smo tukaj, kjer smo. Bravo, predsednik Boštjan Noč, in bravo, slovenski čebelarji,« pa je objavo pokomentiral njegov čebelarski kolega.

Drugi čebelarski kolega pa: »Najprej je bila tvoja ideja, zatem pobuda. Zveza je samo institucija oziroma ojačevalnik in lanser ideje, prek katere je lahko (lažje) zaživela na državni ravni.«