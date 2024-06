Bralka Tina: »Na Taboru je grozno, igle ležijo vsepovsod«

Že dlje se pojavljajo navedbe, da je v Ljubljani stanje z zasvojenci z mamili in migranti, ki med seboj redno fizično obračunavajo, vse hujše.

Zadnja leta se na Metelkovi, ki se je že od prej drži mnogo predsodkov, vse več zadržujejo zasvojenci in prišleki z Bližnjega vzhoda in iz severne Afrike, ki se pogosto zapletajo v prepire. Pred dnevi je odmeval incident, v katerem je skupina Maročanov z mačetami želela obračunati z Alžircem.

Ljudje pa pravijo, da se policija na klice ne odziva oziroma pride prepozno. Na ta problem nas je opozorila tudi bralka, ki je pred nekaj dnevi v središču mesta doživela nevaren dogodek, ko je moški vanjo metal granitne kocke, policija pa kljub dvema klicema v časovnem obdobju 3 ur v tem času ni prišla.

V zvezi s stanjem v tem delu Ljubljane je spregovorila bralka Tina: »Na Taboru je grozno. Samo v zadnjih 9 letih, odkar živim na tem območju, se je stanje z narkomani in migranti drastično poslabšalo. Igle ležijo vsepovsod. Zadnji dve leti je še slabše. Na stičišču Resljeve, Kotnikove in Masarykove se sredi belega dneva špikajo. Serjejo, ščijejo vsepovsod. Pri vhodih v bloke iščejo zavetje, kdaj gredo tudi v kak blok,« je šokirano zapisala.

Na problem opozarjajo že dlje

Oglasili so se tudi predstavniki Metelkove, ikonične ulice, ki predstavlja kulturno žarišče za glasbene izvajalce in umetnike drugih zvrsti, saj tam vsak mesec poteka več predstav, plesov, razstav in na desetine koncertov, ki neprecenljivo bogatijo ljubljansko kulturno dogajanje. Na veliko žalost organizatorjev in ustvarjalcev pa je tam zadnja leta situacija vse slabša.

Metelkovci pravijo, da na območju Tabora poteka organizirana preprodaja drog, v ozadju katere so organizirane kriminalne združbe. Za svoje delovanje novačijo mlado populacijo, predvsem tisto, ki je deprivilegirana in ekonomsko šibka. Menijo tudi, »da verjetno komu tudi ustreza, da je vsa našteta problematika osredotočena na enem območju, in ne po vsej Ljubljani«.

Ali je njihova skrb upravičena? Bodo pristojni čakali, dokler se situacija močno ne zaostri, potem pa to uporabili kot orožje proti neodvisni kulturni coni, ki je Metelkova?

»Tudi Metelkovci_ke nismo ena, homogena skupina. Prihajamo iz različnih krajev, razlikujemo se po narodnosti, starosti, izobrazbi, identitetni pripadnosti, spolni orientiranosti in družbeno- ekonomskih razredih, skupna pa sta nam delo v kulturi in afiniteta do njega, predvsem pa ljubezen do Metelkove,« sporočajo.

Nasilja ne tolerirajo

Kot pogoj za uspešno medsebojno sodelovanje navajajo tako spoštovanje osnovnih medsebojnih človeških odnosov kot tudi spoštovanje do Metelkove kot prostora. Do nasilja in zlorab nimajo tolerance.

Policija po besedah predstavnikov Metelkove pravi, da v zvezi s preprodajo substanc naredi veliko, prebivalci in drugi uporabniki območja Tabor pa se s tem ne strinjajo. Metelkova rešitev vidi v preventivi, zanje je delo policije le del rešitve. »To je delo, ki bi ga morale opravljati druge, predvsem vladne/mestne institucije, to je njihova odgovornost,« zaključujejo.

