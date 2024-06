Ljubljana se je v zadnjem obdobju kar uspešno spopadla z golobi, nutrijami pa tudi z vranami, s podganami pa je v nekem trenutku izgubila boj. Število podgan v prestolnici namreč ne pada. Še več, brezskrbno se sprehajajo in množijo, a ne le v strogem središču Ljubljane, temveč tudi v nekaterih naseljih, denimo, za Bežigradom na Glavarjevi, na Poljanskem nasipu, tudi na Taboru. Najpogosteje se pojavljajo v strnjenih naseljih, okoli šol in restavracij, še posebno tam, kjer je hrana, ravnanje z odpadki pa ni urejeno. Ali v zapuščenih objektih in v kanalizacijskem omrežju. Tudi zato seveda ni pre...