Odstopne izjave še ni podala, a poslanka Svobode razkrila, zakaj odhaja

Poslanka Svobode Monika Pekošak odstopne izjave še ni podala, a zapušča poslanke klopi, je potrdila za STA. Zatrdila je, da je njena odločitev osebne narave, nadaljevala bo z delom na področju financ, ki ga je od vstopa v DZ zelo pogrešala. Ostaja pa aktivna članica Svobode.

»Preden sem postala poslanka, sem svojo celotno poklicno kariero preživela v gospodarstvu in se posvečala delu na področju financ. Delo v financah sem, čeprav sem v politiki sodelovala na izjemno pomembnih projektih in poslansko funkcijo opravljala z veseljem, vendarle zelo pogrešala. Svoje znanje in izkušnje želim še nadgraditi, bom pa zagotovo ostala aktivna članica Gibanja Svoboda,« je zapisala poslanka največje vladne stranke.

»Treba je spoštovati odločitev posameznika«

V Gibanju Svoboda so danes poudarili, da je poslanka Pekošak »izvrstna članica« njihove ekipe, a da se lahko vsak odloči, da svojo kariero morda nadaljuje kje, kjer se počuti najbolj suveren in mu to predstavlja najvišji karierni cilj. »Vsekakor jo bomo pogrešali, a je treba spoštovati odločitev vsakega posameznika,« je dejala poslanka Svobode Tereza Novak.