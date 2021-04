Odpirajo se terase, na cesti pričakujte kaos

V treh regijah strežba tudi znotraj lokalov

Konec tega tedna bo na cestah zaradi začetka počitnic oziroma sproščanja ukrepov povečan obseg prometa proti turističnim krajem. Pričakovati je jutranje in popoldanske prometne konice. Daljše čakalne dobe so do sredine prihodnjega tedna mogoče tudi na mejnih prehodih. Podobno bo v času prvomajskih praznikov, opozarja prometnoinformacijski center.Gostincem bo naklonjeno tudi vreme, saj se obeta sončen konec tedna. Tako v soboto kot v nedeljo se bodo temperature ponekod povzpele tudi nad 20 stopinj Celzija. A ne veselite se prehitro, saj se bo prihodnji teden vreme precej skisalo.



Nujno branje za vse, ki se odpravljate na Hrvaško Po vsej državi se bodo danes lahko odprle terase in vrtovi gostiln ter lokalov. V pomurski, goriški in obalno-kraški regiji, ki se uvrščajo na rumeni seznam, bodo dejavnost lahko opravljali tudi znotraj gostinskih obratov. To bo dovoljeno le pod pogojem testiranja potrošnikov na novi koronavirus, predložitvi dokazila o prebolelosti ali cepljenju.Trem rumenim regijam, kjer so bile terase gostinskih lokalov lahko že odprte, se je pridružilo še devet regij, ki se po epidemioloških razmerah uvrščajo na oranžni seznam: podravska, koroška, savinjska, zasavska, posavska, jugovzhodna Slovenija, osrednjeslovenska, primorsko-notranjska in gorenjska.