Nujno branje za vse, ki se odpravljate na Hrvaško

Hrvaška od potnikov, ki prihajajo iz Slovenije, zahteva:



Kaj potrebujete za vrnitev v Slovenijo?



Izjeme lahko vstopijo v Slovenijo tudi s hitrim testom

PCR in hitro testiranje na Hrvaškem, najdete Ambulante, ki omogočajo testein hitro testiranje na Hrvaškem, najdete na tem naslovu . Glavna lokacija za testiranje je v Pulju, kjer testirajo vsak dan, drugod po določenem urniku.



Izjeme, ki za vstop v Slovenijo ne potrebujejo testa PCR ali hitrega testa

Slovenija je spet nekoliko spremenila pravila vstopa v državo. Hrvaška je sicer še vedno na slovenskem rdečem seznamu, a je vlada v četrtek sprejela nekaj manjših sprememb. Z negativnim tridnevnim hitrim testom je mogoča vrnitev za lastnike nepremičnin in njihove družinske člane, ki potujejo čez mejo za 48 ur, med izjemami so ponovno nujna poslovna potovanja, dodali pa so tudi dve novi cepivi, ki omogočata vstop brez karantene.Istra je epidemiološko najuspešnejša regija v Hrvaški, v teh dneh pa pričakujejo goste iz Slovenije • Pred vstopom na Hrvaško je obvezno izpolniti spletni obrazec Enter Croatia hrvaškega ministrstva za notranje zadeve.Če se želite izogniti karanteni na Hrvaškem:• Pri vstopu je treba predložiti negativni PCR-test ali test RAT (antigen), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali izvesti testiranje takoj ob prihodu in obvezno samoizolacijo do negativnega izvida testa. Cena hitrega testa je okoli 20 evrov, se pa cene gibajo od 15 pa tudi do 35 evrov, zato se pred testiranjem pozanimajte o ceni.Obvezo potrebujete pisno potrdilo, saj SMS ni dovolj.• Če se potnik testira s hitrim antigenskim testom in v Hrvaški biva več kot 10 dni, se mora ponovno testirati do desetega dneva od dneva opravljenega hitrega testa.• Otrokom, mlajšim od sedem let v spremstvu staršev, test ni potreben, če imajo starši s sabo negativni test PRC ali RAT (antigenski).• Osebam, ki so prebolele covid 19 v zadnjih šestih mesecih, ni treba izvesti PCR ali hitrih testov ter samoizolacije. Potrebno je dokazilo o prebolelosti: pozitiven PCR-test ali hitri test ali pozitiven izvid v testu nevtralizacije (NT) ali potrdilo, da so preboleli covid 19 od zdravnika, pri čemer mora biti veljavnost potrdila starejša od enajst dni od izdaje pozitivnega testa.• Osebam, ki imajo potrdilo o cepljenju proti covidu 19, nista potrebna dokazilo o negativnem testu in samoizolacija (v potrdilu mora biti navedeno, da je od prejema druge doze cepiva minilo najmanj 14 dni, za cepivo Moderne velja 14 dni od prve doze).• Izjeme za vstop brez testa ali karantene so potniki v tranzitu (maksimum 12 ur), čezmejni delavci, šolarji, nujni družinski stiki, nujni zdravstveni posegi, nujni poslovni razlogi (obvezno povabilo za sestanek na Hrvaškem), delavci v kritični infrastrukturi npr. zdravstvo, policisti, vojska, civilna zaščita, pomorci in prevozniki.Oseba, ki prihaja iz Hrvaške, se zaradi morebitne okužbe z novim koronavirusom napoti v karanteno za deset dni. Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži:• negativni izvid PCR-testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike;• potrdilo o prebolelem covidu-19, ki je starejši od 10 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela covid 19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev;• dokazilo o cepljenju proti covidu 19, s katerim dokazuje, da je je preteklo od prejema:* drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,* drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,* prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Astrazeneca najmanj 21 dni,* prvega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,* prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,* drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,* drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali* drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.• Za lastnike, najemnike in uporabnike nepremičnin v državah EU velja izjema prehajanja meje s hitrim testom ali PCR ter se čez mejo vračajo v 48 urah oziroma bo od 26. aprila veljalo 72 ur od odvzema brisa. Izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.• Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno dovoli tudi državljanu članice EU ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice EU ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov in se čez mejo vrača v 72 urah po prehodu meje. Predložiti pa mora negativni rezultat PCR-testa ali hitrega testa, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa.• oseba v tranzitu čez Slovenijo max. 12 ur oz. za tovorni promet max. 8 ur;• otrok, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo;• oseba, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje, nastanek materialne škode, ali iz poslovnih razlogov in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje;• oseba, napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega;• oseba z diplomatskim potnim listom ali tujega varnostnega organa npr. policija, pravosodje ali pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača z misije ali pripadniku služb zaščite in reševanja za humanitarne prevoze in reševanje in se vračajo v 24 urah;• oseba, ki je bila iz tujine pripeljana z reševalnim vozilom;• pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini (taka oseba mora opraviti testiranje na prisotnost sars-cov-2 s PCR-testom ob prihodu v Slovenijo, pogoje za osamitev pa ji do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec);• osebi, ki dnevno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo ali izobraževanje, in oseba, ki prevaža dnevne šolarje in se čez mejo vrne tako po opravljenem prevozu;• dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v 10 urah po prehodu meje; velja tudi za njihove ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.