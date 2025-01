Odpadna voda ogroža čistilno napravo v bližini Ljubljane

Na Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik so ta mesec zaznali močno obremenjeno odpadno vodo, za katero sumijo, da izvira iz enega od industrijskih obratov v občini Kamnik. Pristojni so zaradi neznanega povzročitelja že podali prijavo na inšpekcijske službe in policijo.

Povečanje anorganskih snovi

Nenavadno povečanje koncentracij suspendiranih anorganskih snovi, kot so kovinski oksidi, karbonati in težke kovine, so prvič opazili v drugem tednu januarja.

Od takrat se koncentracije le še povečujejo, kar povzroča resne motnje pri čiščenju odpadne vode. Delci namreč prehajajo iz mehanskega dela neposredno v biološki proces, s čimer zmanjšujejo učinkovitost čiščenja in povečujejo okoljsko tveganje.

Izvor v občini Kamnik

Direktorica čistilne naprave Marjetka Levstek je pojasnila, da je analiza vzorcev vode potrdila izvor onesnaženja v občini Kamnik. »Suspendirane snovi so anorganskega izvora, kar kaže na industrijsko dejavnost, kot so galvanizacija, obdelava kovin, gradbeništvo ali proizvodnja kemikalij,« je dejala.

Izlitje, ki je trajalo od pet do sedem ur, je bilo zaznano šele, ko je že povzročilo večje obremenitve na čistilni napravi.

Poziv k odgovornemu ravnanju

Javno podjetje poziva industrijske odjemalce iz Domžal, Kamnika, Mengša, Trzina, Komende in Cerkelj na Gorenjskem, naj odvajajo le ustrezno prečiščeno odpadno vodo, saj čistilne naprave niso namenjene odstranjevanju anorganskih snovi. Občani, ki zaznajo nepravilnosti, naj o tem nemudoma obvestijo inšpektorat ali policijo.

S primeri podobnega onesnaženja so se na čistilni napravi spopadali že lani. Trenutna situacija pa še dodatno opozarja na nujnost strožjega nadzora nad industrijskimi odpadnimi vodami in dosledno spoštovanje okoljskih predpisov.