Odločeno: kmalu velika novost za mobilnike prodane v EU

Mobilni telefoni in druge elektronske naprave, prodane v EU, morajo imeti od sredine leta 2024 dalje enoten polnilnik, so se strinjali pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta EU.

Evropski poslanci in predstavniki držav članic EU verjamejo, da bo standardni polnilnik za vse elektronske naprave - poleg telefonov med drugim za tablične računalnike, elektronske bralnike, digitalne fotoaparate, slušalke, ročne konzole za videoigre in prenosne zvočnike - zmanjšal količino e-odpadkov. Glede na to, da EU šteje 450 milijonov prebivalcev in je dom bogatih potrošnikov, bi lahko uvedba polnilnika z vhodom USB-C pomembno vplivala na trg pametnih telefonov in naprav na globalni ravni.

Apple proti

V Appplu se s tem ne strinjajo, saj da bo v resnici okrnil inovativnost in na koncu povzročil še več onesnaževanja.

Potrošniki se sicer trenutno odločajo med telefoni s tremi osrednjimi polnilniki: Lightning (Apple), micro-USB in USB-C, ki se vse bolj uporablja. Nabor je poenostavljen od leta 2009.

V Applu, ki sicer uporablja priključke USB-C za nekatere svoje iPade in prenosne računalnike, medtem vztrajajo, da je kakršnakoli zakonodaja, ki bi vsiljevala univerzalni polnilnik za vse mobilne telefone v EU, neupravičena.

Evropski parlament in države članice morajo zdaj politični dogovor potrditi še uradno, v veljavo pa naj bi stopil sredi leta 2024.