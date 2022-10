Od računovodstva do bencinskega servisa

Podjetnika Vilibald Haložan in Danijel Gačar sta kmalu po končanem študiju računovodstva dobila idejo, da bi svoje znanje ponudila znanim podjetnikom, in 2008. ustanovila podjetje, ki je ponujalo računovodske storitve. Po nekaj letih uspešnega poslovanja sta začela razmišljati, kako razširiti dejavnost, in 2015. vstopila v partnerski sistem z naftno družbo MOL Slovenija ter v upravljanje prevzela bencinski servis v Hočah. Dve leti pozneje sta v upravljanje prevzela še en Molov bencinski servis v Miklavžu na Dravskem polju, ki ga upravljata še danes, hoškega pa sta lani predala drugemu upravljavcu.

Bencinski servis v Miklavžu poleg točenja goriva in malega marketa ponuja ročno avtopralnico in sesalnik na žetone. V sklopu bencinskega servisa deluje tudi kavarna, kjer postrežejo tako s kavnimi napitki kot ponudbo prigrizkov Molove storitve Fresh corner. Na vprašanje, kje vidita svoje konkurenčne prednosti, odgovorita: »Velika prednost je prilagodljivost, ustrežljivost, skratka kupcu ustvariti neko domačnost, zaradi katere se z veseljem vrača.« V podjetju se veliko posvečajo razvoju kadrov in vzdrževanju dobrih odnosov med zaposlenimi, saj so ti zelo pomembni pri ustvarjanju prijetnega ozračja, ki ga začutijo tudi stranke. Njihove zadnje aktivnosti so usmerjene na področje tobačnih izdelkov; ker na slovenskem trgu ni veliko ponudbe, so se odločili v Slovenijo pripeljati dve blagovni znamki elektronskih cigaret. »Ker gre za tobačni izdelek, ki je reguliran na več področjih, se soočamo z veliko birokratizacije in vsemi potrebnimi postopki, kar nam predstavlja izziv in hkrati rešitev za vzpostavitev trdnih temeljev za rast in razvoj v prihodnosti,« skleneta.