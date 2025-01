Ob novi nevarnosti znani slovenski infektolog miri, a dodaja: Golob se gre totalno vojno

Kot smo že poročali, je svet v strahu zaradi pojava novega respiratornega virusa na Kitajskem. Čeprav zdravstvene oblasti še niso izdale uradnih izjav, mediji poročajo, da se Kitajska sooča z naraščanjem okužb z virusom, znanim kot humani metapnevmovirus (hMPV). To je povzročilo prenatrpane bolnišnice in vse večjo zaskrbljenost javnosti.

Porast viroz v zimskem času je pričakovan in to se trenutno dogaja na Kitajskem, zato je razmišljanje o pandemiji pretirano.

Za več pojasnil smo se obrnili na infektologa iz Celja Federica V. Potočnika. Najprej nam je pojasnil, za kakšen virus sploh gre.

»Humani MPV je virus, ki nam je že dolgo znan. Večinoma prizadene otroke do 5. leta, a vsako leto imamo primere tudi pri odraslih, predvsem pri tistih s kroničnimi boleznimi, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Virozo, povzročeno z MPV, je težko zanesljivo ločiti od preostalih viroz samo na podlagi klinične slike, ki se kaže kot blaga do zmerna okužba dihal z vročino, kašljem in nahodom. Širi se pri bližnjem kontaktu z ljudmi, zato je priporočljivo, kot pri vsakem prehladu, da ima prehlajeni človek obrazno masko in skrbi za higieno rok ter da kašlja v rokav.«

Ob dejstvu, da te dni v Sloveniji beležijo 300-odstotni porast primerov gripe in da so slovenske bolnišnice pod hudim pritiskom, pa je dodal, da dejstvo, da so pozimi vse viroze v porastu, kar močno obremenjuje tudi naš zdravstveni sistem. Na urgencah čaka ta trenutek na sprejem po več deset ljudi, ker so kapacitete bolnišnic zapolnjene, kadra pa je v zadnjih letih vse manj, saj odhajajo iz javnega zdravstva.

Kritika predsednika vlade: Golob se gre totalno vojno z zdravstvenimi delavci

»Kolaps slovenskega zdravstva je neposredna posledica totalne vojne, ki jo vlada Roberta Goloba bije z zdravstvenimi delavci, glede na napovedane ukrepe pa bo v naslednjih mesecih za paciente še slabše. Če se hočemo izogniti večurnemu čakanju na urgencah, potrebi po kisiku in zdravljenju v bolnišnicah, je nujno dosledno cepljenje proti gripi in covidu – cepljen človek zboli manj pogosto in z blažjo klinično sliko, smrtni primeri so pri cepljenih izjemno redki.«

Cepljenje je priporočeno pri vseh, nujno pa je predvsem za starejše in tiste s kroničnimi boleznimi, saj pri njih vse viroze potekajo težje. Poleg cepljenja so pomembni higiena rok, higiena kašlja in nošenje obrazne maske za tiste, ki imajo znake respiratornih okužb, je zaključil.