300-odstotni porast primerov gripe! Slovenske bolnišnice pod hudim pritiskom

V ljubljanskem in mariborskem univerzitetnem kliničnem centru (UKC) opažajo porast sezonskih okužb, prevladuje predvsem gripa. V bolnišnicah so zato poostrili ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, med drugim so omejili obiske.

V UKC Ljubljana so za STA pojasnili, da je gripa v teh dneh prevladujoča respiratorna okužba, pri covidu-19 ni bilo opaziti povečanja, so le posamezni primeri. Po petkovih podatkih so v sedmih dneh potrdili 100 primerov gripe, v zadnjih dveh tednih se je izrazito povečal delež obolelih z gripo v splošni populaciji.

Čakanje na postelje na hodnikih in urgentni pomoči

Infektologinja s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana Mateja Logar je povedala, da porast števila bolnikov zaradi okužb dihal, predvsem gripe, opažajo od konca decembra. »Ta vikend je bil ne samo na infekcijski kliniki, ampak tudi na internistični prvi pomoči (IPP) izrazito dramatičen,« je povedala. Skupaj so obravnavali skoraj 100 bolnikov z gripo, kar je 300-odstotni porast glede na 14 dni nazaj.

Mateja Logar. FOTO: Jože Suhadolnik

»Nekateri bolniki pravzaprav že več dni čakajo na prosto posteljo tako na hodniku urgentne ambulante infekcijske klinike kot tudi na IPP, tako da poskušamo najti ustrezne namestitve,« je opozorila Logarjeva. Čakalne dobe na obravnavo so različne, na infekcijski kliniki obravnavo zaključijo v šestih do osmih urah od prihoda bolnika, na IPP pa lahko nenujni bolniki na zaključek obravnave čakajo tudi več kot 12 ur.

Zaradi pojava gripe so v UKC Maribor že pred prazniki pozvali ljudi, da hodijo na obiske v bolnišnico le zdravi ter brez znakov okužbe dihal.

Med prvimi simptomi gripe je naštela visoko vročino, bolečine v mišicah in sklepih, glavobol, zamašen nos, kasneje se pridruži tudi suh kašelj. Težave po njenih besedah trajajo praviloma od tri do pet dni, nato se začne stanje izboljševati. »Pri nekaterih pa se žal pojavijo sekundarni bakterijski zapleti, vročina se začne ponovno zviševati, pojavi se lahko drugačen kašelj z izkašljajem. Takrat je treba čim prej k zdravniku,« svetuje Logarjeva.

Otroci bolj prizadeti zaradi respiratornega sincicijskega virusa

Pri otrocih je trenutno v ospredju respiratorni sincicijski virus (RSV), nekaj pa so jih obravnavali tudi z gripo. Logar opozarja, da je v celotni populaciji prisoten tudi covid-19, a ne v takšnem številu kot gripa.

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer so v UKC Ljubljana od danes uvedli poostrene ukrepe za preprečevanje širjenja virusnih respiratornih okužb, predvsem gripe.

Simbolična fotografija. FOTO: Daria Nipot Getty Images/istockphoto

Tako morajo vsi bolniki z znaki ali simptomi respiratorne okužbe v prostorih UKC Ljubljana nositi zaščitno masko, če je nimajo, lahko zanjo zaprosijo pri vratarju oziroma v ambulanti. Nošnja mask je z namenom preprečevanja virusne respiratorne okužbe priporočljiva tudi za preostale bolnike, ki se zadržujejo v prostorih UKC Ljubljana.

Ob prihodu v ambulante in na oddelke v UKC Ljubljana si je treba razkužiti roke. Na obisk v bolnišnico lahko prihajajo samo odrasli obiskovalci, ki so zdravi. Obiski otrok do sedmega leta starosti niso dovoljeni, razen z izrecnim dovoljenjem lečečega/oddelčnega zdravnika. Obiski na oddelkih so dovoljeni za eno odraslo osebo naenkrat v času obiskov za 10 do 15 minut. Vse izjeme morajo biti predhodno dogovorjene z oddelčnimi zdravniki.

Strogi pogoji za obiske v bolnišnicah

V porodnišnici in v enotah intenzivne terapije morajo obiskovalci upoštevati njihova navodila glede obiskov. V urgentnih ambulantah in enodnevnih bolnišnicah obiski oziroma spremljevalci niso dovoljeni zaradi trenutnih epidemioloških in prostorskih razmer, so sporočili iz UKC Ljubljana.

Porast okužb dihal opažajo tudi v UKC Maribor, zato so ponekod že omejili obiske. »Kar veliko pljučnic je tudi med mlajšimi ljudmi, povzročenih predvsem z mikroplazmo, med virozami pa gripa, pri nas več tipa A, B je redkejši. Še zmeraj je prisoten covid, imamo tudi nekaj viroz, povzročenih z respiratornim sincicijskim virusom, tako da je vsega skupaj pravzaprav veliko,« je v današnji izjavi za javnost povedala predstojnica tamkajšnjega oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja Božena Kotnik Kevorkijan.

Na tem oddelku imajo hospitalizirane bolnike s pljučnicami, gripo in tudi covidom. »Covid na srečo zaenkrat poteka v blažji obliki, tako da bolnike v glavnem obravnavamo ambulantno. Dobijo preventivno zdravljenje ambulantno, sprejmemo jih pa res samo, če potrebujejo zdravljenje s kisikom,« je pojasnila.

Infektologi opozarjajo na preventivne ukrepe

Ocenjuje, da se je gripa šele začela širiti, pričakuje pa porast primerov konec tega tedna. »Ljudje so se v zadnjih dveh tednih več družili, bližji kontakti so bili pogostejši zaradi številnih voščil in po nekajdnevni inkubaciji lahko gripa izbruhne. A težko je napovedati. Po tem, kar slišimo iz Španije in Francije, kjer imajo gripo B, bi rekli, da je epidemija pri koncu, ampak pri nas je v glavnem gripa A, in s to se epidemija običajno začne. Ko se začne pojavljati gripa B, vemo, da gre epidemija h koncu, ni pa v medicini nikoli 100-odstotnih pravil,« je povedala Kotnik Kevorkijanova.

Priporočila NIJZ. FOTO: Nijz

Kot najustreznejšo zaščito pred gripo izpostavlja cepljenje, »čeprav je za tiste, ki so bili v stiku z gripo, že prepozno« za to.

»Sicer pa se ne po nepotrebnem družiti, zadrževati v zaprtih prostorih, ne hoditi na obiske k ljudem, ki že rečejo, da so prehlajeni, da so bolni. Treba se je gibati na svežem zraku, uživati dovolj vitaminov, skratka, potreben je zdrav življenjski ritem. In če je letos prepozno, si je treba vsaj naslednje leto to vzeti k srcu in se cepiti s cepivom proti gripi,« je dodala predstojnica.

Na obisk le, če ste zdravi

Zaradi pojava gripe so v UKC Maribor že pred prazniki pozvali ljudi, da hodijo na obiske v bolnišnico le, če so zdravi ter brez znakov okužbe dihal. Na oddelku za pljučne bolezni ter na oddelku za hematologijo in hematološko onkologijo trenutno niso dovoljeni obiski oziroma so mogoči le po predhodnem dogovoru z lečečim zdravnikom.

Enako velja za hospitalizirane paciente kliničnega oddelka za kardiologijo in angiologijo v tretji etaži klinike za interno medicino.

V preostalih delih klinike za interno medicino ter na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kliniki za nevrologijo ter oddelku za urologijo so obiski omejeni na eno zdravo osebo.