Nutrije vsak dan več zagovornikov, 25 tisoč ljudi proti poboju populacije

V Krajinskem parku Ljubljansko barje bodo odstranili tam živeče nutrije. Kot je razumeti, želijo postreliti celotno populacijo. Napovedan izlov, ki bo trajal več let, bo namreč izgledal tako, da bodo žival najprej ujeli v past, nato pa jih ustrelili v glavo. Tovrstna metoda je menda najbolj humana.

Stroka pravi, da jih je treba odstraniti, ker so tujerodna invazivna vrsta in so se preveč namnožile. Drugi očitek je, da povzročajo škodo v ekosistemih. »Trend rasti kaže, da se je v zadnjem desetletju število nutrij podvojilo, če ne potrojilo. Zaskrbljujoč pa je predvsem njen disperzijski potencial, saj osvaja vedno nova območja. Redni lovski napor preprosto ne zadošča več,« je povedal Matija Stergar iz Zavoda za gozdove Slovenije.

Na nasprotni strani brega so ljubitelji živali. Ti so začeli s podpisovanjem peticije 19. maja in doslej zbrali že 25 tisoč podpisov. Na družbenih omrežjih divja vojna med zagovorniki in nasprotniki poboja. Podrobnosti o tem preberite tukaj.

Mimogrede: ste vedeli, da je v mestu nutrije prepovedano hraniti? Če se na to požvižgate, vas čaka globa od 420 do 1200 evrov.

Čeprav je prepovedano, je nutrije hranila premierova izbranka Tina Gaber. Ali je dobila kazen, ne vemo, podrobnosti pa lahko preberete v prispevku Je Tina Gaber vedela, kako nevarno je njeno početje, lahko bi staknila bolezen.