Za obisk kina, kulturnih prireditev, lokalov, hotelov v veljavi PCT pogoj: ga izpolnjujete? (V ŽIVO)

Kaj bo razkrila stroka



Vlada epidemijo podaljšala za 30 dni in uvrstila Slovenijo v rumeno fazo



Spremembe odloka na kulturnem področju



Spremembe odloka v gostinstvu in turizmu

Mlajši od 18 let lahko kino ali lokale obiščejo brez PCT pogoja v spremstvu staršev, sicer tudi zanje velja PCT pogoj.



Kaj je PCT pogoj? Izpolnjujejo ga preboleli, cepljeni in negativni na testu.

Kdo bo kaznovan, če gostje nimajo dokazil PCT-ja. Na čigavi strani bo krivda?



Odgovornost gostincev je, da goste opozorijo na pravila PCT. Če gostje ne želijo upoštevati pravil, jim lahko gostinec zavrne postrežbo. Če nastanejo dodatne težave glede ugotavljanja ali gost izpolnjuje pogoje ali ne, je zato pristojna policija, ki potem ugotavlja izpolnjevanje pogojev. Teh pogojev zdravstvena stroka ne predlaga zato, da bi komu nagajali ali oteževali življenje, ampak zato, da bi lahko na naslednji novinarski konferenci napovedal še kakšno sprostitev. (minister Simon Zajc)





V Sloveniji padec novo okuženih



Jeseni se bi virus lahko vrnil



Kako obstoječa cepiva delujejo na indijski sev?

V sredo je bilo opravljenih 4.636 PCR-testov, novoodkritih pozitivnih pa je bilo 597 (12,9 odstotka, dan prej 15,5). Opravljenih je bilo še 28.466 hitrih testov.Aktivnih primerov je trenutno 8.632 ali 3,6 odstotka manj kot dan prej, navaja sledilnik covida 19.V bolnišnicah je 450 covidnih oseb, 123 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrle so štiri osebe, ki so bile pozitivne na novi koronavirus.Sedemdnevno povprečje znaša 494.Vladno novinarsko konferenco na temo koronavirusa spremljamo v živo. Pred mikrofon so stopili državna sekretarka na ministrstvu za kulturo, državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravjein direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hranoNa novinarski konferenci so spregovorili o najnovejših odločitvah vlade in trenutnih epidemioloških razmerah. Kaj pri naša rumena faza, preberite v članku: Od sobote in ponedeljka nove spremembe: to je sprejela vlada V zeleni fazi bodo še vedno v veljavi PCR testi, prav tako bo treba upoštevati splošne higienske ukrepe. Še vedno bo veljala prepoved obratovanja nočnih klubov.V kulturnih ustanovah se sprošča zbiranje oseb glede na kvadraturo na število 50. Kulturne prireditve je mogoče izvajati zunaj in znotraj ob obveznosti sedišč. Možna je največ 50 odstotna zasedenost sedišč skladno s pogoji Nijz z razdaljo 1,5 metra. Ob tem morajo izvajalci kulturne prireditve še naprej izvajati tedenske teste, medtem za goste veljajo pogoji PCT , torej potrdilo o prebolevnosti, dokazilo o cepljenju, ...Dokazila niso potrebna za mlajše od 18 let, ki so na prireditvi skupaj z družinskimi člani.Odpirajo se tudi kinodvorane. Posameznik kina ali drugih kulturnih prireditev ne bo mogel obiskati, če nima izpolnjenega enega od PCT pogoja - preboleli, cepljeni in negativni - oziroma če nima negativnega izvida testa.V vseh turističnih regijah bodo kampi po novem lahko ponujali do 70 odstotkov razpoložljivih enot. Sedaj lahko lahko oddajajo 30 enot.Vlada bo s ponedeljkom omogočila še obratovanje igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo med 5. in 22. uro pod pogojem, da zaposleni in gostje izpolnjujejo pogoj prebolelosti, cepljenja oz. opravljenega testa na novi koronavirus. Igralni saloni bodo lahko ponujali do 50 odstotkov razpoložljivih zmogljivosti.Če gost v gostinskem objektov ne bo imel izpolnjenega PCT pogoja, pa bo to ugotovila šele inšpekcija, bo kazen plačal on in ne gostinec. Gost namreč lahko obišče gostilno, če ima PCT pogoj, o čemer ga vpraša gostinec, a mu pogojev ni treba preverjati.Posameznik lahko obišče toaleto znotraj gostilne brez PCT pogoja, a mora pri tem nositi zaščitno masko.Krek je uvodoma dejal, da je med okuženimi vse manj tistih, ki so starejši nad 65 let, med okuženimi pa je trenutno populacija, ki dnevno hodi v službo. Trenutni izračuni kažejo, da bo trend obolelih v naslednjih dnevih še padal. Število novookuženih v Sloveniji počasi, položno padaKdaj bo konec? V zeleno fazo oziroma pod 300 okužb na dan, bi lahko prišli že čez deset dni po izračunih strokovnjakov, a najverjetneje v prvih dneh junija, je dejal Krek.Presegli smo pol milijona cepljenih (24 %) s prvim odmerkom in 250.000 z drugim (13 odstotkov populacije). Prebolelih je 192.000, če damo te v razdelek, da so že cepljeni s prvim odmerkom, imamo precepljenih 34 odstotkov ljudi. Računamo, da bomo do konca junija (od 25. decembra lani) skupno imeli 2,6 milijona odmerkov cepiva, z njimi zlahka precepimo 75 odstotkov ljudi.Prvi odmerki po regijah: najboljša goriška regija, najslabša posavska. A to se dnevno spreminja. Pfizerjevega cepiva v tekočem tednu bo 51%, Moderne 5,8%, Jansena 8,5 in AstraZenece 34%.Skupaj je v Sloveniji 80 cepilnih centrov. Trenutno na cepljenje prijavljenih 78 tisoč ljudi.Jeseni postanejo razmere bolj ugodne za razmnoževanje virusa, zato se bojijo, da bi razmere prešle v nov epidemični ciklus. Kot pravi Krek, te poletne počitnice zanje ne bodo poletne počitnice, temveč se bodo pripravljali no nov ciklus. Trenutna solidna precepljenost tako ne bo vplivala na virus in se bo jeseni lahko vrnil, saj kor pravi Krek, je težko napovedati, ali bodo novi sevi in ali bodo trenutna cepiva sploh uporabna.Trenutne raziskave kažejo, da cepiva, ki so trenutno v veljavi, dobro delujejo na indijski sev in nas dobro zaščitijo.»Kot narod se moramo zavedati, da je cepljenje ključno, če se želimo približati življenju pred epidemijo,« je poudaril Krek.