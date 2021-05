Od sobote in ponedeljka nove spremembe: to je sprejela vlada

Danes bo predvidoma znanih več podrobnosti o zrahljanih omejitvah, ki jih prinašajo spremenjeni odloki in bodo začele veljati v prihodnjih dneh. Novosti naj bi po nekaterih napovedih na novinarski konferenci predstavila minister za notranje zadeve Aleš Hojs ter državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc.



Vlada je med drugim odločila, da bo od sobote na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih na prostem ter v zaprtih prostorih dovoljeno zbiranje do 50 udeležencev. Ob pozitivnem mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa bo udeležencev lahko tudi več kot 50.



Poleg tega je vlada sprostila delovanje kulturnih prireditev v zaprtih javnih prostorih in na prostem; prireditev ne bo dopustno izvesti brez sedišč, zasedenih jih bo lahko največ 50 odstotkov. Udeležba na prireditvah bo sicer dopustna le ob negativnem testu, cepljenju ali prebolelosti covida19.

Lokali bodo lahko obratovali dlje

Pri verskih obredih in drugih verskih praksah v zaprtih prostorih bo lahko navzočih toliko oseb, kot znaša polovica zmogljivosti sedišč v prostoru, na prostem pa jih bo lahko največ 50. Medosebna razdalja med udeleženci bo morala biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.



Vlada je podaljšala tudi dovoljeni čas opravljanja gostinske dejavnosti, in sicer bo od ponedeljka ta od 5. do 22. ure in ne več od 7. do 19. ure. Poleg tega je epidemijo covida 19 podaljšala še za 30 dni, od 17. maja dalje.

