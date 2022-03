Nove zdrahe na RTV Slovenija, tarča kritik informativno uredništvo

V zadnjih dneh so se vrstile številne pritožbe gledalcev, ki so namesto slovenskega programa na 2. programu TV Slovenija ob 20. uri spremljali tolmačenje angleškega BBC. Da v javni medijski hiši vlada nered, je bilo mogoče slišati tudi na ponedeljkovi izredni seji komisije za informativne programe, kjer je bilo izpostavljeno, da RTV Slovenija svojega jutranjega programa po napadu na Ukrajino ni prilagodila temu.

»Novico o ruskem napadu na Ukrajino je Slovencem prvi sporočil eden od informativnih spletnih portalov v tuji lasti. Pojasnilo na vprašanje, zakaj RTV Slovenija ob teh prelomnih dogodkih z ažurnim in verodostojnim poročanjem ne poskrbi za dvig svojega ugleda v javnosti in večje gledanosti, je bilo osupljivo, in sicer – da RTV Slovenija tega preprosto ni sposobna storiti,« je navedeno v poročilu, ki ga je podpisal predsednik Programskega sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič.

Postavilo se je tudi vprašanje, zakaj RTV Slovenija v petih dneh vojne v Ukrajini v državo ni poslala dopisnika. »Pri tem v petih dneh vojne v Ukrajini ni bilo zaslediti dopisnikov RTV Slovenija, ki bi poročali o dogajanju s terena, se pravi iz meje z Ukrajino. Zato se odpira vprašanje, ali RTV Slovenija nima več svojih dopisnikov, če pa jih ima, zakaj ne opravljajo svojega dela,« je zapisal Gregorčič. Čast javne televizije je v ponedeljek s terena reševala dopisnica iz Bližnjega vzhoda Karmen W. Švegelj.

Člani programskega sveta so še izpostavili, da do njih »prihajajo opozorila, da novinarji RTV Slovenija ne spoštujejo poklicnih standardov in navodil odgovornih urednikov. To je pripeljalo do tega, da se zdi, da RTV Slovenija ne zmore več v polnosti izvrševati javne službe, ki ji jo nalaga Zakon o RTV Slovenija«.

Po mnenju programskega sveta je trenutno stanje mogoče spremeniti zgolj z dosledno uporabo zakonskih določb in internih pravil. «Tudi na način, da se ob zaznanih in dokazanih kršitvah teh pravil ustrezno ukrepa. V nobeni resni tuji medijski hiši namreč ni predstavljivo, da bi novinar kršil navodila urednikov in bi pri tem ostal nesankcioniran«.

Glede pritožb na račun BBC-jevega programa se je programski svet večinsko izrekel, da pozdravljajo odločitev vodstva TV Slovenija, da na drugem programu zagotovi prenos BBC World News o vojni v Ukrajini in ga opremi s slovenskim prevodom.