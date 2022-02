Ste videli, kaj so predvajali na nacionalki? Šokirana celo voditeljica

Nacionalna RTV Slovenija je v soboto zvečer na družbenih omrežjih dvignila kar nekaj prahu. Na 2. programu so namreč predvajali informativni program britanske javne televizije BBC, in sicer na temo dogajanja v Ukrajini. Mnogi so se ob tem čudili, saj ima TV Slovenija veliko mrežo dopisnikov in zunanjepolitičnih novinarjev.

Na facebooku se je oglasila tudi voditeljica Tednika in novinarka Jelena Aščić. »Spoštovane plačnice, spoštovani plačniki RTV prispevka. Pravkar lahko na 2. programu slovenske javne televizije TV SLO spremljate informativni program britanske javne televizije BBC. Z britanskimi voditelji, novinarji, dopisniki, grafikami, napisi. V slovenščini je le simultani prevod. Ob sicer odlični novinarski, dopisniški, voditeljski in uredniški ekipi Zunanjepolitične redakcije TV SLO, ki je že neštetokrat do zdaj, nazadnje v četrtek, pokazala, da zna in zmore pripravljati odlične oddaje ob izrednih dogodkih po svetu. Kaj je sporočilo te odločitve vam in nam in kaj sledi?« je zapisala na Facebooku.

Predvajanje dvournega informativnega programa BBC je na sporedu tudi danes zvečer, in sicer z začetkom ob 20. uri.

Zakaj so se odločili za takšno potezo, smo povprašali na RTV. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.