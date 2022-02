Bo »odletel« v. d. direktorja RTV Slovenija Valentin Areh?

Potem ko so v programu RTV Slovenija predvajali program BBC in ga simultano prevajali, sta se oglasila Izvršni odbor Aktiva novinarjev IP TV Slovenija in Sindikat novinarjev TV Slovenija: »Pričakujemo, da v skladu s svojimi pristojnostmi nemudoma razrešite v. d. direktorja TV Slovenija Zdravka (Valentina) Areha, ker je s svojimi (ne)odločitvami in popolno odsotnostjo zavedanja dramatičnosti dogajanja v svetu povzročil hudo programsko škodo in okrnil (že dodobra) načeti ugled RTV Slovenija.«

»Oddaji Utrip in Zrcalo tedna, ki sta bili po 33-ih oziroma 40-ih letih predvajanja na Prvem sporedu prav ta teden prestavljeni na Drugi spored, tako že prvič nista bili predvajani v novem terminu, ob 19.55 oziroma 20.15. V isti oddaji Dnevnik, kjer je bila dvakrat najavljena posebna oddaja BBC-ja v sodelovanju z RTV Slovenija, pa ni bilo nobene napovedi za ti oddaji. Niti, da bosta na sporedu takoj po končanju BBC-jeve. To samo dokazuje, da smo imeli popolnoma prav, ko smo vodstvo opozarjali na uničujoč vpliv premika Utripa in Zrcala tedna na 2. program in da so bili naši argumenti neupravičeno prezrti. Ves čas smo opozarjali, da je sprejeti PPN škodljiv in nedodelan, prenos BBC-jevega programa pa dokazuje, da vodstvo eksperimentira in krni ugled in funkcijo javne RTV,« pišejo.

Dodajajo: »Nezaupanje je pač prišlo do točke, ko se bo treba odločiti: ali za – na eni strani – posameznike na funkcijah, ki jih iz kdo ve kakšnega razloga nočejo ali niso sposobni opravljati, in na drugi strani za večji del kolektiva, ki želi delati in poročati, a tega preprosto ne more početi na način in v obsegu, ki ga želi in ga zaradi odgovornosti do občinstva tudi mora.«