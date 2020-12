Nova vladna pravila, ki jih morate poznati, če ne želite plačati visoke kazni

Grem lahko v trgovino? Kaj pa na banko?

prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,

lekarne,

prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,

kmetijske prodajalne,

bencinske servise,

finančne storitve,

pošta,

dostavne službe,

dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,

individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,

osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,

druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.



Grem npr. na božični dan lahko na smučanje?

V Slovenijo se vračam iz rdeče države. Kaj potrebujem, da mi ne bo treba v karanteno?

Vlada je zaostrila tudi pogoje za vstop v državo iz držav z rdečega seznama, na katerem so vse naše sosede. FOTO: Leon Vidic, Delo

Po božiču sploh ne bo dovoljeno prehajanje med občinami?

Smučati bo ponovno možno šele od novega leta naprej in to pod nekaterimi pogoji. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Vlada je na dopisni seji v sredo sprejela nekatere nove odloke, ki določajo, kako bomo živeli v naslednjih dneh in deloma tudi po novem letu.Da, a samo tisto z nujnimi živili, a pozor: številne bodo zaprte zaradi praznikov (več o tem v članku:). Med 24. 12. 2020 in 4. 1. 2021 bodo odprte še naslednje dejavnosti:Ne, razen če ste pripravljeni smučke nositi na ramah po hribu navzgor ali pa hoditi s smučmi navkreber ('štamfati'). Obratovanje žičniških naprav namreč ni dovoljeno. Od 1. januarja 2021 dalje pa je obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog je od prvega dne novega leta dovoljena osebam, ki predložijo negativni test na covid 19, opravljen v Sloveniji in ki ni starejši od 24 ur ter otrokom do 12 leta starosti v spremstvu staršev. Omejitev ne velja v primerih nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja.Nihalka na Veliko planino z današnjim dnem ne obratuje več. Lastnikom koč na Veliki planini bodo evakuacijsko vožnjo za prevoz v dolino zagotovili le jutri, 25. decembra ob 12. uri, saj je danes zaradi močnega vetra ne morejo zagotoviti.V Slovenijo lahko iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa sars-cov-2 vstopa le sedem izjem:– čezmejni dnevni delovni migranti, ki imajo delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;– osebe, ki so napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;– osebe, ki izvajaho prevoz blaga ali oseb v ali iz Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Slovenijo v osmih urah po prehodu meje;– osebe, ki potujejo v tranzitu čez Slovenijo in zapustijo našo državo najkasneje v šestih urah po vstopu;– predstavniki tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršujejo uradno nalogo in zapustijo Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;– osebe, ki so bile prepeljane v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;– osebe z diplomatskim potnim listom.Kot izjema za vstop brez karantene ostaja predložitev negativnega izvida testa, ki ni starejši od 24 ur in je opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja. Upoštevajo se le testi, opravljeni po metodi PCR.Ne veljajo več izjeme zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje, zaradi nujnih poslovnih razlogov, zaradi načrtovanega nujnega zdravstvenega pregleda ali posega, za dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani, zaradi dostopa do prodajaln ali storitev v sosednji državi. V teh primerih je torej treba imeti negativen test, sicer bo oseba napotena v karanteno.Ne, niti v epidemiološko boljših regijah, niti z aplikacijo #OstaniZdrav. Še vedno pa lahko prehajate meje občine v skladu s 13 izjemami, ki jim je bila dodana še ena (športne dejavnosti v naravi).​1. prihod na delo in odhod z dela ter izvajanje delovnih nalog,2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,7. dostop do storitev za nujne primere,8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.Ob tem je pomembno, da morate imeti pri sebi podpisano izjavo oziroma obrazec z osnovnimi osebnimi podatki ter navedenim ciljem in razlogi potovanja. Izjavo, ki naj vsebuje ime in priimek, naslov bivališča, naslov oz. kraj cilja potovanja, navedbo razloga, ki opravičuje gibanje oz. potovanje, navedbo ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se skupaj gibljejo in zadržujejo, navedbo, da osebam ni bila odrejena samoizolacija, navedbo, da se oseba zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja ukrepov ali odredb glede preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni ter navedbo, da se oseba zaveda omejitev odloka in da jih bo spoštovala, se lastnoročno podpisano pokaže inšpektorju zdravstvenega inšpektorata ali policistu.