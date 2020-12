Izredno odprtje živilskih trgovin v nedeljo? Pošte in banke pa 24. le do kosila

Bomo na pobožično nedeljo spet lahko šopingirali? Odvisno bo od virusa in odlokov

Preverjamo za vas: Praznični čas v trgovinah, poštah in na bankah

Sparove in Mercatorjeve trgovine bodo 24. decembra odprte do 17. ure.

Hoferjeve in Lidlove trgovine bodo na predvečer božiča odprte do 18. ure.

Tuševe trgovine bodo 24. odprte do 19. ure.

Medtem ko je že znano, da bodo frizerski in kozmetični saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice ter v nekaterih regijah tudi trgovine z oblačili, obutvijo, športno opremo in motornimi vozili danes do (vsaj) 4. januarja morali zapreti svoja vrata, pa ostaja odprto vprašanje, kako bo ob nedeljah z živilskimi trgovinami.Čeprav morajo biti trgovine ob nedeljah zaprte, sta predvideni dve izjemi: 27. decembra in 3. januarja. Glede te določbe je finančni ministerdejal, da bo vse odvisno od epidemiološke slike. Ta tudi danes ni dobra, zato je vse manj možnosti, da bodo živilske trgovine naslednji dve nedelji odprti.V Mercatorju imajo pripravljen urnik, kot da bodo trgovine v nedeljo zaprte. A če bodo odločevalci še pravočasno potrdili odlok o izrednem odprtju, se bodo hitro prilagodili in svoje delavce primerno prerazporedili na nedeljska dežurstva.Tudi iz Lidla so nam odgovorili, da še čakajo na zeleno luč vlade. »Vlada je odprtje trgovin v nedelji res vključila v tako imenovani PKP 7, ki pa ga mora, da bo veljaven, obravnavati in potrditi še državni zbor, čemur nato sledi še objava v uradnem listu. Po naših informacijah naj bi državni zbor zakon obravnaval šele 29.12., zato ni še povsem jasno, kaj to pomeni za to in prihodnjo nedeljo. Tudi sami čakamo na več informacij od pristojnih institucij.«Kupcem svetujejo, da se po nakupih odpravijo čim prej, saj zaradi omejevanja hkratnega števila kupcev v trgovinah lahko pride čakanja v vrsti pred vrati.Trgovine bodo v času božičnih in novoletnih praznikov zaprte: torej 25. in 26. decembra ter 1. in 2. januarja. Pomembno: na predpraznični dan 24. in 31. decembra, čeprav to nista uradna praznična dneva, bodo trgovci zaprli vrata prej. Zato pravočasno načrtujte svoje nakupe, sicer boste na predvečer božiča ostali pred zaprtimi vrati.Trgovci pravijo sledeče:Pošte bodo na 24. in 31. decembra odprte po skrajšanem delovnem času do predvidoma 12. ure, ponekod tudi do 13. ure. Za svojo poslovalnico si delovni čas lahko pogledate na tem naslovu . Pazite, saj je na poštah te dni velika gneča! Zato se v vrsto postavite pravočasno, saj pošte vrata zapirajo dosledno ob uri in bodo čakajoči v vrsti z dolgimi nosovi žal morali domov.V času božičnih in novoletnih praznikov pa bo veljal tudi spremenjen poslovni čas poslovalnic bank in hranilnic. Banke bodo 24. in na zadnji dan letošnjega leta odprte do 12. ure.