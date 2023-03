Nova trenja med NSi in SDS? Tako so se na Toninovo napoved odzvali v Janševi stranki

NSi podpisov pod interpelacijo vlade ne bo prispevala, je na novinarski konferenci dejal predsednik NSi Matej Tonin. Odgovorna opozicija mora z vlado tekmovati v boljših rešitvah in ne v kritiziranju, meni. Interpelacija bo po njegovem mnenju le še okrepila vladno koalicijo. V NSi pa so z vlado pripravljeni sodelovati pri zdravstveni reformi.

Tonin je sicer kritičen do vlade, meni namreč, da ji v desetih mesecih ni uspelo narediti tistega, kar je napovedovala, ni ji uspelo narediti bistvenih premikov, na številnih področjih smo po njegovem mnenju celo nazadovali. »Zdi se, da od slavno napovedanega leta reform ne bo veliko ostalo in da ne bo resnih reform, žal,« je dejal.

Zanimajo jih rešitve

Od odgovorne opozicije pa po njegovem mnenju ljudje upravičeno pričakujejo predvsem alternativne rešitve. NSi se bo zato v soboto zbrala na programski konferenci, kjer bodo predstavili svoje rešitve zdravstvenega sistema. Delajo tudi za usklajevanje ustavnih sprememb in napovedujejo predloge za izboljšanje poslovnega okolja. »Nas konflikti ne zanimajo, zanimajo pa nas rešitve,« je dejal. K temu »premiku« pozivajo celotno opozicijo.

Vladi in DZ so zato v obravnavo predlagali priporočila za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve. Na takšen način bodo tudi parlamentarce prisilili k temu, da se opredeljujejo do konkretnih politik, meni. Sami se bodo v prihodnje izogibali interpelacijam, obljublja Tonin.

Tudi interpelacije vlade ne bodo podprli, saj ta ne predlaga nobenega sklepa, kar je po Toninovem mnenju »zgovorno«. Bodo pa sodelovali v razpravi in »opozorili na stranpoti te vladne koalicije«.

Janševi se sklicujejo na Peterleta

V SDS so se na Toninove besede odzvali z navedbami, da so interpelacijo proti vladi vložili (tudi) na podlagi javnega poziva Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) in predsednika združenja Lojzeta Peterleta, sicer ustanovitelja nekdanjih Krščanskih demokratov in današnje NSi. »Poziv je bil naslovljen na vse politične stranke, tudi na NSi,« so zapisali.

Iz Združenja VSO pa so sporočili, da pozdravljajo interpelacijo celotne vlade in tudi priporočila NSi za širšo argumentirano razpravo o pomenu osamosvojitve kot vrednostnem središču vseh Slovencev. "Po zavračanju vsakršnega dialoga s strani vlade vidimo v interpelaciji priložnost za ponovni razmislek o ukinitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in poziv k razumevanju pomena slovenske samostojnosti in državnosti kot krepitve državotvorne, domoljubne in demokratične zavesti," so zapisali v sporočilu za javnost.

Nerešena razdelitev mest v parlamentarni komisiji

Med nerešenimi vprašanji med SDS in NSi je sicer tudi razdelitev mest v parlamentarni komisiji za nadzor javnih financ in komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, kamor SDS še vedno ni imenovala svojih članov. Ko bo SDS to storila, pa so v NSi pripravljeni prispevati podpise za odreditev parlamentarne preiskovalne komisije, ki bi pod drobnogled vzela poslovanje podjetja Gen-I.

»Najprej vzpostavimo parlamentarni nadzor na celotnem področju, potem pa gremo lahko tudi na posamezne preiskovalne komisije,« je dejal Tonin. NSi je podpise za ustanovitev preiskovalne komisije že zbrala, kdaj bo ustanovljena, pa je po njegovih besedah »v celoti odvisno od SDS«. V SDS so namreč pripravili zahtevo za odreditev omenjene parlamentarne preiskave, a sami nimajo dovolj poslanskih podpisov.

​