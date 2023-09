Nova poslovilna vežica

Minulo nedeljo je bilo v podružnični cerkvi sv. Križa na Velikem Cirniku vsakoletno žegnanje, a slavje oz. veselje je bilo letos dvojno, saj so ob tej priložnosti uradno odprli in blagoslovili novo, težko pričakovano poslovilno vežico, še en korak k celostni ureditvi vaškega središča. Prejšnja je bila tako dotrajana, da že nekaj let ni več služila svojemu namenu, novo pa je v celoti financirala občina Sevnica. Vaščane in goste je nagovoril župan Srečko Ocvirk, božji blagoslov pa je lični stavbici in krajanom podelil šentruperški župnik Jaka Trček.

V sklopu projekta, vrednega skoraj dvesto tisočakov, so postavili pritlični objekt poslovilne vežice s pripadajočo zunanjo in prometno ureditvijo ter vsemi potrebnimi priključki na gospodarsko javno infrastrukturo. Proces je bil dolgotrajen tudi zaradi reševanja prostorskih zadev, pri urejanju prostora oz. okolice so imeli pomembno vlogo tudi domači gasilci, gasilski dom namreč meji na pokopališče in v zadnjem času doživlja novo pomlad. Pridobivanje dovoljenj ter preostalih papirjev kaže na tesno sodelovanje med občino Sevnica, Krajevno skupnostjo Šentjanž, PGD Veliki Cirnik in gradbenim odborom pod vodstvom zavzetega domačina Zdravka Remarja. Slednji je v kratkem govoru poudaril, da so krajani Cirnika in okoliških vasi globoko hvaležni za nujno pridobitev: »Naj bo vežica dostojni prostor slovesa umrlega le na vsako prestopno leto,« je zaželel in prisotne povabil na druženje in klepet ob hrani in pijači. Ker so se gasilske mize šibile pod dobrotami izpod rok pridnih lokalnih gospodinj, gostom ni bilo treba dvakrat reči.