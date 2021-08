Nova kolesarska steza razburja Novogoričane

»To je nezakonit poseg v prostor. Uničuje se naravo in potok Koren. Tam so povsem izginile race in sive čaplje,« so ogorčeni Novogoričani, ki so se zaradi trenutne ureditve kolesarske in pešpoti – južna športna pot med zaključkom Kidričeve in zaključkom Kosovelove ulice – obrnili na nas. Na občini, ki jo vodi Klemen Miklavič, očitke zavračajo. FOTO: Blaž Samec Opozarjajo, da je tamkajšnji župan Klemen Miklavič še pred začetkom gradnje poti obljubljal, da bo ta po prenovi navadna pešpot. Ne pa, kot opozarjajo, široka asfaltirana pot, ki ne samo kazi naravo, temveč predst...