Bolni? NIJZ vas poziva k pameti: »Ostanite doma!«

Vsem, ki so zboleli, v NIJZ priporočajo, da ostanejo doma, počivajo in se izogibajo stikom z drugimi, zlasti z ranljivimi skupinami.

Bolnim priporočajo tudi, da veliko počivajo in dovolj pijejo. V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja svetujejo posvetovanje z izbranim osebnim zdravnikom. Svetujejo tudi pogosto prezračevanje prostorov in s tem zmanjšanje količine virusov v zraku ter pogosto umivanje ali razkuževanje rok, ki se ob kihanju in kašljanju onesnažijo s kužnimi izločki dihal.

Kihajte v rokav

Kot so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) zapisali na svoji spletni strani, prav tako svetujejo dosledno kašljanje in kihanje v rokav ali papirnat robček za enkratno uporabo, saj to pomaga zamejiti širjenje virusov v prostoru. "S kihanjem in kašljanjem v rokav bodo vaše roke ostale čiste in virusov ne boste zanesli na površine v vaši okolici. Če kihate ali kašljate v papirnat robček, ga po uporabi zavrzite in si nato umijte ali razkužite roke. Poleg tega pa poskrbite za čiščenje površin in predmetov," so zapisali.

Vsem, ki so prehlajeni ali prebolevajo akutno okužbo dihal, odsvetujejo obiske v bolnišnico in v okolja, kjer so novorojenčki, dojenčki ali starejši odrasli in kronični bolniki, saj obstaja precejšnje tveganje za prenos okužbe na ranljive osebe in njihove družinske člane.

Sprehodi v naravi

Najbolj priporočljivo pa je, da vsak posameznik stori vse v svoji moči, da se boleznim izogne, poudarjajo na NIJZ. Pri tem priporočajo zdrav način življenja, ki obsega vsakodnevno gibanje, če je le možno na svežem zraku. Zelo koristen je vsakodneven krajši sprehod v naravi in kakršenkoli šport, ki izboljšuje splošno telesno pripravljenost in s tem krepi imunski sistem. Vsem svetujejo tudi uravnoteženo prehrano, ki je bogata z vitamini, in opustitev kajenja, saj to poslabša obrambo dihal pred okužbami.

Med pomembnimi preventivnimi ukrepi za preprečitev oziroma zmanjšanje možnosti bolezni je tudi cepljenje. Cepljenje proti gripi priporočajo vsem prebivalcem, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, še zlasti skupinam z večjim tveganjem za težek potek bolezni. Nekaterim prebivalcem pa priporočajo tudi druga cepljenja, kot so cepljenje proti covidu-19, proti pnevmokoknim okužbam in proti respiratornemu sincicijskemu virusu (RSV).

Cepljenje proti gripi je brezplačno za vse prebivalce z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem in se lahko opravi pri izbranem osebnemu zdravniku, drugem zdravniku (npr. v ambulantah za cepljenje v nekaterih zdravstvenih ustanovah) ter na območnih enotah NIJZ. Za cepljenje v ambulantah območnih enot NIJZ se je treba vnaprej naročiti. Enako velja tudi za cepljenje proti covidu-19, ki je prav tako brezplačno za vse prebivalce.