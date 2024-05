Nov odmeven izstop iz Golobove stranke: Zaradi moralnih in etičnih vrednot

Po že dalj časa trajajočem nezadovoljstvu jeseniškega občinskega odbora Gibanja Svoboda z delovanjem občinske uprave je omenjena stranka, ki ima v občinskem svetu največ svetnikov, ob sredini seji občinskega sveta izstopila iz koalicije župana Petra Bohinca (SD). Odstopila je tudi podžupanja Sabina Mulalić.

Mulalić je na svojem Facebook profilu v sredo sporočila, da je zaradi svojih osebnih moralnih in etičnih vrednot zaprosila za razrešitev s funkcije podžupanje in da je izstopila iz Gibanja Svoboda. »Ostajam svetnica, ki se bo po svojih načelih še vedno trudila delovati za dobro vseh občanov občine Jesenice,« je zapisala.

Predsednik lokalnega odbora Gibanja Svoboda Jesenice Brane Zajović je za STA povedal, da Mulalić uradno še ni izstopila iz stranke, da postopki in pogovori še potekajo. Za izstop pa se je verjetno odločila zato, ker je razočarana nad tem, da je Gibanje Svoboda predolgo podpiralo neustrezno delovanje vodstva občine.

Kot je izpostavil Zajović, je čutil odgovornost do volivcev, ki so na lokalnih volitvah Gibanju Svoboda na Jesenicah namenili 33 odstotkov glasov. Prepričan je bil, da je bolj smiselno sodelovati v koaliciji in prispevati k uresničitvi pomembnih projektov za dobrobit občanov. Vendar pa se je sčasoma vse bolj kazalo, da jih vodstvo občine kot koalicijskega partnerja ne obravnava ustrezno.

Kaj je razburilo svetnike?

»Dokončno je počilo na včerajšnji seji,« je povedal Zajović. Svetnike je razburil predlog župana, da v načrt razvojnih programov občine za obdobje 2025-2027 uvrstijo 3,4 milijona evrov vreden projekt prenove dvorane Podmežakla.

Kot razlog, da so svetniki za predlog izvedeli tik pred zdajci, so na občinski upravi navedli, da je bil razpis za sofinanciranje, na katerem bi lahko dobili milijon evrov nepovratnih sredstev, objavljen šele pred kratkim in da se rok za prijavo izteče še ta mesec. Pogoj za sodelovanje na razpisu pa je uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov občine.

Svetniki so ocenili, da za tako obsežen projekt potrebujejo več informacij in pa da je v jeseniški občini več drugih projektov, ki bi morali imeti prednost. Med njimi sta obnova vodovoda, saj je na Jesenicah ob vsakem večjem deževju uvedeno prekuhavanje vode, in obnova toplovoda, ki bi lahko občanom prinesla velike prihranke.

Za uvrstitev županovega predloga glede ledene dvorane na dnevni red seje je tako glasovalo le šest od 24 prijavljenih svetnikov, 15 jih je bilo proti. Nesoglasja med svetniki Gibanja Svoboda in županom so bila vidna tudi ob koncu seje, ko je Svoboda s podporo več drugih svetniških skupin zahtevala sklic izredne seje o prenovi železniškega vozlišča na Jesenicah.

Zajović meni, da je Mulalićeva kot podžupanja odstopila tudi zato, ker ni mogla sprejeti odgovornosti za slabo delovanje občine, pri čemer je bila sama pri svojem delu onemogočena. Opozoril je, da je občinsko upravo pod novim vodstvom zaradi neustrezne komunikacije zapustilo že veliko sodelavcev, zato je oslabljeno tudi njeno delovanje. Ob tem je Zajović ocenil, da bi bilo najbolje, da Bohinec začne poklicno opravljati funkcijo župana ali pa odstopi.

Odziv in odgovor župana ter vodstva občinske uprave STA še čaka.