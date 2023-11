Mojca Šetinc Pašek izstopila iz poslanske skupine Svoboda

Mojca Šetinc Pašek je po tem, ko so jo minuli mesec izključili iz največje vladne stranke Gibanje Svoboda, danes izstopila tudi iz strankine poslanske skupine. Odslej bo delovala kot samostojna poslanka. Kot pravi, tako želi »razbremeniti vodjo poslanske skupine Boruta Sajovica kršenja poslovnika DZ«.

Šetinc Paškova namreč kot problematično ocenjuje, da je poslanska skupina podala predloge za njeno razrešitev v delovnih telesih DZ, v katerih je delovala kot članica. Prav tako je poslanska skupina Svobode predlagala njeno razrešitev z mesta predsednice preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank. Na tem mestu jo je nasledila poslanka Svobode Tamara Vonta.

Pravi, da ne ve, zakaj so jo vrgli iz stranke

Dosedanji poslanski skupini, v kateri je delovala tudi v času po izključitvi iz stranke, tako očita, da ji v tem času ni zagotavljala možnosti za opravljanje poslanskega dela v skladu z ustavo, zakonu o poslancih in parlamentarnim poslovnikom. O izstopu iz poslanske skupine je tako že obvestila vodjo poslancev Svobode Sajovica.

»To sem storila po mesecu dni, ko so me brez razlogov na podlagi nekih lažnivih obtožb in blatenja mojega dobrega imena čez noč vrgli iz stranke Gibanje Svoboda. Še danes ne vem, zakaj. Ampak to zgodbo z Gibanjem Svoboda sem že vrgla za hrbet,« je danes svojo odločitev za izstop komentirala Šetinc Paškova. »Vodja poslanske skupine je zdaj razbremenjen moje navzočnosti in prisotnosti,« je še sklenila in zatrdila, da bo še naprej delala za dobro ljudi.

Poslovnik DZ sicer določa, da poslanska skupina določi svoje člane v posameznem delovnem telesu glede na število mest, ki ji v tem delovnem telesu pripadajo, in o tem obvesti predsednika DZ.

Hkrati določa še, da ima poslanec pravico in dolžnost, da se izreče, v katerih delovnih telesih DZ želi sodelovati, ter to sporoči vodji poslanske skupine, katere član je. Če poslanec ni član nobene poslanske skupine, to pisno sporoči predsedniku DZ, še navaja poslovnik DZ. Poslanske skupine pa poslovnik ne omejuje pri menjavi članov v delovnih telesih DZ, v katerih ji pripada posamezno število mest.

Samostojna poslanka

DZ je sicer danes zaključil obravnavo vmesnega poročila omenjene preiskovalne komisije DZ, Šetinc Paškova pa se je za tem odločila za izstop iz poslanske skupine in o tem že obvestila tudi DZ. Delo bo torej odslej nadaljevala kot samostojna poslanka.

Iz Gibanja Svoboda so Šetinc Paškovo izključili konec minulega meseca na seji sveta stranke. Premier in prvak stranke Robert Golob takrat razlogov za izključitev ni podrobneje komentiral, dejal pa je, da »se natančno ve, na kateri gol je treba streljati, ko začneš zabijati avtogole, pa v ekipi nimaš kaj več iskati«. Ob izključitvi so sicer v stranki njihovi takratni poslanki med drugim očitali neusklajeno komuniciranje.