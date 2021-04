Nočna zmrzal hudo nevarna za domače sadje

Včeraj zgodaj zjutraj je začelo snežiti. Ob odhodu v službo smo morali nenapovedano očistiti avto, ki je bil prekrit z mokrim spomladanskim snegom. Občasnih spomladanskih sneženj smo vajeni, ko se dežne kapljice spremenijo v snežinke, padajo z neba uro ali dve, da pobelijo poljane in da malce škripa in žlobudra pod avtomobilskimi gumami, nato pa posije sonce in belega sipa je hitro konec. Včeraj ni bilo tako. Vremenarji so sicer opozarjali in vremenski portali napovedovali, da bo v torek močno snežilo, temperature pa bodo že ponoči padle pod ničlo. In zjutraj le dolgi rokavi niso bili dovolj,...