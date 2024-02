Nika Kovač pripravlja največjo akcijo do zdaj, ki pa najbrž Katoliški cerkvi ne bo všeč

Iz Inštituta 8. marec, ki ga vodi aktivistka Nika Kovač, so sporočili, da pripravljajo akcijo, ki bo njihova največja kampanja do sedaj. V skupnem boju se bodo v Inštitutu 8. marec povezali z evropskimi organizacijami iz več evropskih držav, ki delujejo na področju reproduktivnega zdravja in reproduktivnih pravic.

Tako bodo skupaj v javnost poslali peticijo, ki jo bo lahko podpisal vsak, ki si želi oddati svoj glas za dostopen in varen splav za vse. Peticija je le prvi korak njihovega boja v katerem se bodo združile mnoge organizacije, posameznice, feministke in zagovorniki iz celotne Evrope, ki se bodo skupaj borili za zaščito in nadaljnji razvoj reproduktivnih pravic na območju celotne Evropske unije.

Pred javnost ugledne aktivistke z vse Evrope

No, več bodo javnosti razkrili v ponedeljek, ko bodo pred javnost stopile, poleg Nike Kovač seveda, Alice Coffin (Francija), novinarka in lezbična aktivistka, Marta Lempart (Poljska), aktivistka, ki vodi gibanje Vsepoljska ženska stavka, ki je vodilno gibanje na področju reproduktivnih pravic na Poljskem in je organizirala največje proteste v podporo splavu na Poljskem, Silvia Casalino (Francija), lezbična aktivistka in filmska ustvarjalka ter Kika Fumero (Španija), feministka, LGBTI aktivistka in borka za človekove pravice ter Almudena Rodríguez (Španija), koordinatorka mednarodnega političnega zagovorništva pri Združenju za spolne in reproduktivne pravice L'Associació.