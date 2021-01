Prvi primer smrti zaradi cepiva v Sloveniji? Pristojni pojasnjujejo

Za učinek se mora cepiti vsaj 200 tisoč ljudi

Prekuževanje hitrejše od cepljenja

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so do zdaj prejeli eno prijavo neželenega učinka po cepljenju proti covidu in eno prijavo smrti, ki časovno sovpada s cepljenjem v enem od domov za starejše, poroča STA. NIJZ je popoldne o tem obvestil ministrstvo za zdravje, ki bo sklicalo komisijo za cepljenje, da primer podrobno prouči, so sporočili. O ugotovitvah bo ministrstvo za zdravje obvestilo pristojne institucije in javnost, so dodali. Ob tem so na NIJZ za STA pojasnili, da se cepljenje proti covidu-19 nadaljuje.Da je ena oseba po cepljenju umrla, je nedavno zaokrožilo na družbenih omrežjih. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravjeje dopoldne na novinarski konferenci dejala, da o tem nimajo informacij, ter pojasnila, da podatke o stranskih učinkih zbira NIJZ, pri čemer pa se »kakršen koli dogodek, ki je pridružen cepljenju, analizira in ugotavlja, ali je bil dejansko povezan s cepljenjem«.​Velja sicer poudariti, da so pristojni, pa tudi številni zdravniki in znanstveniki širom sveta večkrat pojasnili, da je cepivo proti covidu varno in da je po stranskih učinkih primerljivo s kakšnim aspirinom. Seveda pa ni mogoče izključiti pojavov, ko pri posamezniku časovno sovpadeta cepljenje in kak drug zdravstveni dejavnik.Preberite tudi:​Slovenija je tako kot številne druge države po svetu konec leta 2020 začela cepljenje proti covidu 19. Naša država pa je bila ena izmed peščice držav, ki ni objavila uradnih številk o tem, koliko ljudi je prejelo cepivo. Do danes. Kot je sporočil, predstojnik Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), bo NIJZ odslej vsak teden objavljal uradno številko o cepljenju. Do 3. januarja do polnoči je bilo cepljenih 5.934 oseb, kaže uradna številka.V prvi pošiljki je v Slovenijo prišlo 9.745 odmerkov, v drugi pošiljki pa 6.825 odmerkov. Fafangel je pojasnil, da število 5.934 predstavlja osebe, cepljene s prvim odmerkom, ki so bile pročane s strani izvajalcev v eRCO (Elektronski register cepljenih oseb). Kot je znano, mora biti oseba cepljena z dvema odmerkoma, da se tako poveča učinkovitost cepiva oziroma zaščita pred covid 19.Odslej naj bi v Slovenijo vsak teden prišlo 16.575 odmerkov cepiva. Potem, ko bodo cepili najranljivejše skupine in zdravstvene delavce, se bo začelo cepljenje splošne populacije, od najstarejših proti mlajšim. Nekaj odmerkov cepiva, ki bo prihajalo v naslednjih tednih, pa bo treba »dati na stran« za tiste, ki so že bili cepljeni, da bodo prejeli še drugi odmerek.Na Institutu Jožef Stefan (IJS) ocenjujejo, da dokler ne bo precepljene (in imune) vsaj 10 odstotkov populacije (oziroma več kot 200.000 ljudi), vpliv cepljenja na dinamiko epidemije (skoraj) ne bo opazen, saj npr. 10 odstotna precepljenost pomeni le 10 odstotkov manjše število R (reprodukcijsko število) kot sicer (npr. R=1,1 namesto R=1,2). »Zato je kljub cepljenju zelo pomembno, da dosledno izvajamo proticovid ukrepe, saj bomo sicer imeli spet nevarno eksponentno rast epidemije z vsemi negativnimi posledicami. Šele ko bo precepljenih (in imunih) vsaj nekaj 10 odstotkov populacije, bo vpliv precepljenosti zadosten, da bo možno v primeru ugodne epidemiološke slike ukrepe opazneje sproščati,« opozarjajo.Se bo pa zaradi cepljenja predvidoma že čez kakšen mesec začel opazno zmanjševati pritisk na bolnice, če bomo z ustreznim obnašanjem poskrbeli, da epidemija ne bo rasla, saj se cepi najprej rizično populacijo, še pravijo strokovnjaki na IJS. »Zanimivo, da zaradi tako obsežne epidemije poteka prekuževanje (ocenjeno okoli 40.000 novih okuženih na teden) trenutno nekajkrat hitreje od cepljenja (potrebna sta dva odmerka), vendar to s stališča zdravstvenih posledic ni primerljivo, saj okuženi zbolijo, cepljeni pa ne, poleg tega pa se v tej fazi cepi rizično populacijo, medtem ko se okužbe širijo po celotni populaciji,« so še zapisali.