Nič več s cepivom AstraZenece? Tako odgovarja slovenska stroka

Koristi cepiva še vedno prevladajo nad tveganji

Pri nas težav zaradi krvnih strdkov po cepljenju še ni bilo

Ema za uvrstitev hude alergijske reakcije med stranske učinke cepiva AstraZenece

Oglasil se je tudi zdravstveni minister Blagi stranski učinki po cepljenju so do neke mere zaželeni, saj kažejo na odziv na cepivo, si pa želimo čim manjše, da ne pride do strahu med prebivalstvom, je danes dejal minister za zdravje Janez Poklukar. Ob tem je poudaril, da po mnenju stroke ni nobenih zadržkov, da ne bi nadaljevali s strategijo cepljenja, tudi z uporabo cepiva AstraZenece.

Člani posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ menijo, da zaenkrat ni razlogov za prekinitev cepljenja s katerimkoli cepivom proti covidu-19.Kot smo že poročali, je že včeraj vodja posvetovalne skupine, potem ko so se ponekod po cepljenju pojavili zapleti.Nekaj držav EU je namreč iz previdnostnih razlogov začasno ustavilo cepljenje s cepivom AstraZenece po tistem, ko so se pri nekaterih ljudeh po cepljenju pojavile bolezenske težave, povezane z nastajanjem krvnih strdkov. Najprej so začasno ustavili cepljenje z določeno serijo cepiva AstraZeneca v Avstriji, razlog je bila smrt 49-letne medicinske sestre in razvoj pljučne embolije pri 35-letnici po cepljenju s tem cepivom.Evropska agencija za zdravila (Ema) je sporočila, da glede na preliminarno preiskavo, smrt medicinske sestre v Avstriji ni povezana s cepljenjem. Do 10. marca letos so sicer zabeležili 30 primerov težav zaradi krvnih strdkov pri skoraj petih milijonih ljudi, cepljenih v EU. Dosedanji podatki kažejo, da število težav zaradi krvnih strdkov po cepljenju ne presega pričakovane pogostnosti teh težav pri necepljeni populaciji.Kot navaja posvetovalna skupina je pogostnost težav zaradi krvnih strdkov močno odvisna od starosti, pričakovana mesečna pojavnost je pri starejših od 80 let 1097 primerov na milijon ljudi in nato pada s starostjo. Pogostost v splošni populaciji pa je od 100 do 200 primerov na milijon ljudi. Znano pa je, da se težave zaradi krvnih strdkov pogosto pojavljajo tudi pri prebolevanju covida-19.Kot so dodali, v Sloveniji zaenkrat niso zabeležili težav zaradi krvnih strdkov po cepljenju s cepivom AstraZenece. Do 7. marca so s tem cepivom izvedli najmanj 23.734 cepljenj. Zabeležili pa so štiri takšne dogodke po cepljenju s Pfizerjevim cepivom, s katerim so do 7. marca izvedli najmanj 174.490 cepljenj, navajajo na spletni strani NIJZ.Medtem pa Evropska agencija za zdravila (Ema) sporoča, da je hudo alergijsko reakcijo oziroma anafilaksijo treba dodati k možnim stranskim učinkom cepiva proti covidu-19 britansko-švedskega podjetja AstraZeneca. To so priporočili, potem ko so ugotovili verjetno povezavo hude alergijske reakcije in cepiva v več primerih v Združenem kraljestvu. Anafilaksija oziroma huda alergijska reakcija je sicer znan stranski učinek pri cepivih. V informaciji o proizvodu za AstraZenecino cepivo tako že zdaj piše, da je treba ljudi za primer hude alergijske reakcije po cepljenju opazovati najmanj 15 minut. Ljudje, pri katerih se takšna reakcija pojavi po prvem odmerku, ne smejo prejeti drugega.