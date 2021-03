Zaustavitev cepljenja s cepivom AstraZeneca? Beovićeva sporoča to

Zelo majhne številke zapletov

Situacijo bodo podrobno spremljali še naprej.

V Slovenijo je danes prišla nova pošiljka s 14.400 odmerki cepiv proti covidu-19 proizvajalca AstraZeneca, so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Ob tem so dodali, da bo v naslednjih dveh pošiljkah AstraZenece prišlo v državo 100.000 odmerkov manj, kot je bilo sprva napovedano.

V Sloveniji se trenutno še ne razmišlja o zaustavitvi cepljenja proti okužbi z novim koronavirusom s cepivom podjetja AstraZeneca, potem ko so se ponekod po cepljenju pojavili zapleti, je potrdila vodja posvetovalne skupine za cepljenje. Bodo pa situacijo podrobno spremljali še naprej.Nekatere evropske države so namreč iz previdnostnih razlogov začasno ustavile cepljenje s cepivom AstreZenece zaradi zapletov, ki so se pojavili v Avstriji po cepljenju s tem cepivom. Po besedah Beovićeve do zapletov prihaja v državah, ki so imele isto serijo cepiva kot Avstrija, Slovenije pa ni med njimi. Medtem pa tudi Danska ustavlja cepljenje s tem cepivom zaradi suma, da povzroča krvne strdke.»Seveda se pa stvari spreminjajo, cepiva so vendarle nova in je treba situacijo pozorno spremljati in to ne pomeni, da ne bo naše mnenje drugačno, če bo prišlo do kakršnih koli drugih rezultatov,« je pojasnila Beovićeva. Tako kot pri vseh cepivih in zdravilih je namreč spremljanje neželenih učinkov zelo pomembno, je dejala.Ob tem sicer poudarja, da je bilo takšnih zapletov pri cepljenjih okoli 20, medtem ko je bilo s cepivom podjetja AstraZeneca opravljenih že več milijonov cepljenj. »Torej gre za zelo majhne številke,« je izpostavila.Beovićeva je obenem spomnila na stališče Evropske agencije za zdravila (EMA), ki se nanaša na to situacijo v Avstriji, da pogostost teh zapletov ne presega pogostosti teh zapletov v populaciji na splošno.