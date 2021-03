Neuradno: znano, kaj se dogaja z brazilskim sevom v Sloveniji

Nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja proti covidu 19je po obisku Nacionalnega laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) sporočil, da naj bi Evropska agencija za zdravila (Ema) v četrtek odobrila še četrto cepivo proti covidu 19, in sicer ameriškega podjetja Johnson & Johnson oziroma Janssen Pharmaceutica. »Naše ambicije pri cepljenju so večje od tistih, ki jih je zastavila Evropska komisija. Verjamemo, da je do konca poletja možno cepiti več kot 50 odstotkov prebivalcev.« V naslednjih tednih bodo povedali, kako nameravajo to doseči.Direktorica NLZOHpa je pred jutrišnjim razkritjem podatkov na vladni novinarski konferenci povedala, da je v Sloveniji najbolj razširjena angleška različica virusa in da se število teh primerov povečuje. Kacin je dodal, da je treba najprej z resnico, pa naj bo še tako neprijetna, seznaniti vlado, da ta sprejme odločitve.V ponedeljek so oblasti potrdile, da so v Sloveniji pri družini iz Maribora potrdili tudi brazilsko različico virusa. Neuradno naj to ne bi pomenilo večje težave, saj naj se ta različica ne bi širila naprej, glede afriške različice pa so podatki še nepopolni.