Slaba napoved za Slovenijo: porast epidemije že konec tega meseca

R še vedno 1

V Sloveniji je vse več primerov novih različic novega koronavirusa; po britanski, južnoafriški in nigerijski so nazadnje pri mariborski družini potrdili še prisotnost brazilske. Potrjene prisotnosti teh novih različic pa vplivajo tudi na projekcije Instituta Jožef Stefan (IJS) o širjenju epidemije pri nas.Še prejšnji teden so matematični izračuni pokazali, da naj bi do sedaj najbolj razširjena nova različica (britanska) pri nas postala dominantna konec aprila, v zadnji projekciji pa je napoved močno poslabšana: britanski sev bi lahko postal dominanten že konec tega meseca, ko bi se epidemiološka krivulja lahko ponovno obrnila navzgor. Na IJS ocenjujejo podvojitveni čas nove različice na približno osem dni.Trenutno sicer upadanje epidemiološke krivulje pri nas stagnira. Ocenjeno reprodukcijsko število (R), ki pove, koliko oseb v povprečju naprej okuži ena pozitivna oseba, je bilo pred dnevi že pod 0,9, sedaj pa je 1. Ob trenutnem tedenskem povprečju dnevno potrjenih oseb 765 bi lahko po oceni IJS ta številka padla na 300 šele maja. Na IJS so na osnovi epidemiološkega modela izračunali, da se vsakih devet dni pri nas prekuži približno odstotek populacije, kar posledično R zmanjša vsakih pet dni za stotinko glede na siceršnjo vrednost.Ustalilo se je tudi število pacientov s covidom v bolnišnicah. Pred dnevi je številka celo padla pod 500, zadnjih nekaj dni pa je ponovno nekoliko višja. Če bo število padlo pod 500, bo izpolnjen prvi pogoj za prehod v rumeno fazo, a bi moralo biti hkrati povprečno število pozitivnih v zadnjem tednu pod 600. IJS je že pred časom nehal napovedovati, kdaj bi se to lahko zgodilo.