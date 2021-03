Razmere se slabšajo: iz rumene so zdrsnili v oranžno fazo (V ŽIVO)

Država sklenila skoraj milijon evrov težko pogodbo

FOTO: Gov.si

Po opozorilih, da stagniramo in da število novih primerov ne upada dovolj hitro, so bili danes sporočeni novi spodbudni podatki. V ponedeljek je bilo s hitrimi testi testirano kar 47.918 oseb, s PCR-testi pa 4.700. Pozitivnih je bilo 740 testov (15,7 odstotka). V državi je 10.602 aktivnih primerov okužbe s koronavirusom.Danes se v bolnišnicah zdravi 506 oseb, od tega jih je 90 na intenzivni negi. Iz bolnišnice je bilo odpuščenih 63 oseb, umrlo je sedem oseb. Sedemdnevno povprečje okuženih je 764.Vlada govorkaje povedala, da med občinami izstopajo Celje, Žalec, Slovenska Bistrica, Kamnik, Kranj, Škofja Loka, Izola, Koper, Ljubljana in Maribor. Graf 14-dnevne incidence kaže, da ima Obalno-kraška regija najnižjo 14-dnevno incidenco, najnižjo pa Jugovzodna in Posavska regija. Razmere se slabšajo v Koroški regiji. Na ravni države sedemdneva incidenca ne kaže večjih sprememb, je dejala.Bratuša pravi, da se razmere v državi ne dopuščajo, da bi prešli v rumeno fazo. Razmere se slabšajo tudi v rumeni jugovzhodni Sloveniji. Pravi, da današnji podatki tam že kažejo, da regija ne izpolnjuje več pogojev za rumeno fazo.»Sedemdnevno povprečje tam znaša 45, kar pomeni, da ta regija več ne izpolnjuje pogojev za rumeno fazo,« je dejala.»Dijaki se od tega tedna izmenično izmenjujejo tako, da je v šoli polovica dijakov. Verjamemo, da to predstavlja velik izziv. Danes je drugi dan odprtih šol in dijaki se v šoli dobro počutijo, imajo veliko želje in motivacije. Vračanje vseh dijakov je bilo predvideno šele v rumeni fazi, a smo na ministrstvu prisluhnili dijakom in ravnateljem, ker se zavedamo, da je šola prvi prostor izobraževanja in da šolanje od doma tega ne more nadomestiti,« je dejala v. d. generalne direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih. Povedala je, da se učitelji redno tedensko testirajo.»Ta teden se je začelo prednostno cepljenje v vzgoji za izobraževanje, prednost starejših od 50 let,« je dejala in pozvala zaposlene k čim večji udeležbi. Povedala je, da nošenje maske za dijake in zaposlene obvezno ves čas. Ker se zavedajo, da je to težavno še posebej pri izvajanju športne vzgoje, zato pozivajo, da se pouk v čim večji meri odvija na prostem. »Cepljenje je prostovoljno,« je na vprašanje, kako komentirajo, da se nekateri učitelji nočejo cepiti. »Ko bodo videli učitelji učinke, se bodo odločili za cepljenje,« je dejala in dodala, da se cepljeni učitelji ne bo več tedensko testiralo.Glede ocenjevanja v srednjih šolah je dejala, da so ravnateljem in učiteljem predlagali mrežni načrt ocenjevanja. Tovarniško pridobivanje ocen ne pripomore k dobremu počutju v šoli in ne odraža realnega znanja. Glede vpisa na srednje šole je dejala, da so šole dobro pripravljene in da ne razmišljajo o sprejemnih izpitih za vpis na srednje šole.Predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenijeje dejala, da upa, da se šole nikoli več ne bodo zaprle. Skrbijo jo tudi morebitne bolniške odsotnosti zaposlenih. Upa, da bodo do konca leta nadaljevali šolanje vsaj po modelu C.Državni sekretar za logistični del množičnega cepljenja proti covidu 19je predstavil okvirno vsebino dogovora NIJZ z naročniško službo Salus, ki bo v pomoč pri cepljenju. Salus je predstavnik Pfizer Biontech in ima pogoje za shranjevanje cepiv. Sprejem pošiljk, skladišči cepivo, pripravi in izdaja ter skrbi za prevoz in spremljajočo logistiko. Ocenjena vrednost letne pogodbe je po Kacinovih besedah 721.275 evrov, brez ddv, z ddv pa 879,955,50 evrov.»Verjamemo, da bo tak način delovanja omogočil NIJZ, da se v veliko večji meri osredotoči na druge elemente,« je dejal Jelko Kacin in dodal, da nas na drugi strani čakajo tudi tri nova cepiva. »V četrtek pričakujemo pozitivno odločitev, ki bi evropskemu zastopniku Johnson & Johnson podjetju Jansen omogočila dobavo cepiva na evropsko tržišče. V tridesetih dneh po potrditvi certifikata mora proizvajalec naročnikom dostaviti 0,47 odstotka skupne količine, ki predvidena v mesecu aprila. Pričakujemo, da bo v kratkem času jasno predstavljena količina cepiv, ki bo na voljo. Naši izračuni govorijo, da bi morali v mesecih april, maj in junij dobiti 230 tisoč ljudi,« je dejal in dodal, da ima to cepivo le en odmerek, kar bi pripomoglo k temu, da bi precepili velik del prebivalstva. ​Kacin še pravi, da predvidevajo, da bodo v tem mesecu dobili v eni pošiljko 50 tisoč odmerkov cepiva AstraZenece.V tem tednu je 30 tisoč odmerov AstraZenece rezerviranih za kronične bolnike in za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ne samo za učitelje in vzgojitelje. Trenutno ni razdeljeno manj kot 3 odstotke cepiva, ki jih hranijo za skrajne primere, če bi prišlo do zamud pri dobavi.Kacin je še odgovoril na vprašanje, ali Slovenija na domačih tleh išče rešitve za lastno proizvodnjo cepiv je dejal, da trenutno realnih možnosti za to ni. »Vlada Slovenije si želi, da bi do konca junija pocepili več kot 60 odstotkov,« je dejal.Povedal je še, da bo zdravstvena inšpekcija bo na terenu preverjala, kako poteka cepljenje na terenu in zakaj so ponekod pocepljeni že 70-letniki, na drugi strani pa starejši še niso.Graf razkriva, kakšna je precepljenost prebivalcev.