Konec omejitve gibanja na občine

– ukinja se omejitev gibanja na občine,

– dovoljeno zbiranje do 10 ljudi,

– v šole se vračajo preostali razredi OŠ, maturanti,

– izpiti in seminarji do 10 študentov na fakultetah in

– odpiranje servisnih dejavnosti in trgovin.

Omejitev gibanja ni več, policijska ura ostaja

V šole se vračajo šolarji, sproščajo se nekatere športne aktivnosti

Vrača se šport

Presečni datum je 15. februar

smučišča

javni potniški promet

avtošoli

taksi prevozih

15. februarja



​Ni več negativnega testa za koriščenje storitev

Slovenije je v oranžni fazi, je danes javnosti povedala, ki vodi vladne novinarske konference na temo covid 19. S tem prihajajo sprostitve, nekatere med njimi je prek twitterja napovedal minister za obrambo. A pozor: večina jih velja od ponedeljka in ne od vikenda.Minister za notranje zadeveje javnost razveselil, da s ponedeljkom velja sledeče:– ni več omejitve prehoda med občinami, to velja tudi za statistične regije,– ni več omejitve rekreacije le na statistično regijo.Pa policijska ura? V skladu z vladnim semaforjem ostaja, je jasen.​ Poudaril je, da v večini evropskih držav velja tako.Odlok prehajanja mej začne veljati s soboto. Kaj je novega? Ljudje lahko prehajajo državno mejo na vseh mejnih prehodih, ne več na kontrolnih točkah, medtem ko meja s Hrvaško ostaja tam kjer je bila. Uvaja se novo prilogo epidemioloških držav, kjer je epidemiološka slika slabša kot pri nas. Če prideš od tam, je potrebno predložiti negativni test (Španija, Portugalska in Češka, denimo).S soboto se uvaja tudi možnost, da poleg negativnega PCR ali hitrega testa, dokazujete svojo negativnost s potrdilom, da ste bili okuženi pred več kot 21 dnevi ali pred manj kot šestimi meseci. Tretja možnost pa je, da ste bili cepljeni in sicer z obema dozama. Pogoj je, da mora preteči od tega, glede na cepivo, 7, 14 ali 21 dni.Namesto ministrice, pristojne za šolstvo,, se je na odru znašel državni sekretar. Zakaj tako? Na to vprašanje težko odgovorim, je dejal. Dodal je, da so se tako odgovoril, da pa je na sestanku bila prisotna.Orehovec je potrdil, da se šolarji vračajo v šole: za učence in dijake Vzhodnega dela Slovenije počitniški teden, za Zahodno Slovenijo pa velja, da se v osnovne šole vračajo vsi učenke in učenci. Učenci učilnic ne bodo menjali, temveč ostanejo v matičnih učilnicah (velja tako imenovani mehurček). V šole se vrača okoli 11 tisoč dijakov zaključnih letnikov in 655 vključenih v izobraževalne programe nižjega poklicnega izobraževanja.Interesne dejavnosti se ne izvajajo, razen, če je mogoče zagotoviti, da ne pride do mešanja.Višje strokovne in visokošolski zavodi: dovoljeni izpiti in seminarji do 10 udeležencev.Za registrirane športnike se od ponedeljka dovoljuje brezkontaktna športna vadba, vendar ob upoštevanju ustrezne medsebojne razdalje. Tudi individualna športno-rekreativna dejavnosti, z dvometrsko razdaljo, se sprošča, je dodal. Od kdaj to velja? Ukrepi se sproščajo od ponedeljka, je jasen Orehovec.Nabo po novem mogoče iti z manj kot sedem dni starim negativnim test, je za ponedeljek napovedal minister. Ko se odprejo šole, bo sproščen tudi. A to še ni konec: za inštruktorja vvelja tridnevni negativni test, za uporabnike pa iz 24 ur podaljšujejo na tri dni. Sprememba je tudi pri: vozniki se bodo morali testirati na tri dni. Vse prej našteto začne veljati odVlada je sprejela tudi, tako Vrtovec, da negativen test ni potreben za tiste, ki so bolezen covid 19 že preboleli ali so cepljeni. Za katere prebolele? Tiste, ki so bolezen preboleli pred 21 dnevi ali največ šestimi meseci (do vključno 12. leta ne potrebujejo negativnega testa). To bodo dokazali s potrdilom.Poudaril je, da se ukrepe res sprošča, a da bo potrebno upoštevati ukrepe in biti odgovorni, sicer se utegnemo čez 14 dni spet vrniti v rdečo fazo. Bomo lahko šli smučati v drugo regijo? Da, je jasen Vrtovec.​​Državna sekretarkaz MGRT je javnosti sporočila, da se od 15. februarja ohranjajo enake izjeme kot do sedaj, dodajajo pa še nekatere. Z novim odlokom, torej od ponedeljka, bodo dovoljene vse trgovinske dejavnosti brez omejitev (v trgovinski dejavnosti je v kategoriji izjem s pogoji testa za zaposlene). Pri storitvah poslovnega izobraževanja je skladno z odpravo in zbiranjem določeno, da se jih lahko udeleži do največ 10 oseb (hkrati odlok za vse kategorije predvideva 30 kvadratnih metrov na stranko). Pomembno je, da odlok po novem ne zahteva več negativnega testa za koriščenje storitev, torej za potrošnika.​Pri izvajanju storitev ostajajo enake omejitve kot doslej o omejevanju števila oseb glede na kvadraturo.​Tisti, ki opravljajo storitve higienske nege, denimo pedikuro in frizerske storite, morajo imeti opravljen teste.Kako je s testiranji zaposlenih v trgovinski dejavnosti? Podobno kot za zaposlene v vzgoji in izobraževanju se pripravlja poseben protokol za tiste, ki so zaposleni v trgovinski dejavnosti. Država bo povrnila stroške, je dejala Cudermanova in dodal, da se vsega ne da v 12 urah. Zakaj se zdaj trgovci morajo testirati, ko je bilo slabše, torej, v črni fazi, pa se jim ni bilo treba? Več kot dejavnosti kot se sprošča, večji pretok ljudi je, je pojasnila Cudermanova: »Virus je med nami, je nalezljiv, moramo vsi poskrbeti, da smo vsi gotovi, da če smo že dosegli oranžno fazo, da v njej tudi postanemo.«