To so odloki, ki jih je vlada v sredo podaljšala še za en teden

Medtem ko nestrpno pričakujemo današnjo sejo vlade, kjer naj bi padla dokončna odločitev o tem, ali bo Slovenija prešla v oranžno fazo, so v sredo na seji že podaljšali veljavnost nekaterih odlokov, ki so bili sprejeti na podlagi zakona o nalezljivih boleznih. Vlada je do 19. februarja podaljšala odloke, ki se nanašajo na kulturne in kinematografske storitve, začasne ukrepe in odlok o razkuževanju v večstanovanjskih objektih pa tudi odlok, ki se nanaša na uresničevanje verske svobodo.Natančneje:Vlada se bo danes ob 11. uri znova sestala na seji na Brdu pri Kranju, kjer bodo nadaljevali obravnavo ukrepov za omejitev širjenja koronavirus. Sprejeli naj bi tudi odločitev o morebitnem sproščanju ukrepov ob prehodu v oranžno fazo.Ustavno sodišče je že pred časom vladi naložilo, da mora tedensko preverjati epidemiološko sliko v državi in na tedenski ravni preverjati utemeljenost posameznega odloka, ki velja sedem dni. »Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida 19 pri ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni covid 19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.«