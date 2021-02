Delež okuženih nekoliko porastel, je ogroženo sproščanje ukrepov?

V sredo je bilo opravljenih 5.482 PCR testov na virus sars-cov-2, od tega jih je bilo pozitivnih 992 oziroma 18,1 odstotka (dan prej je bil ta odstotek 17,4). Opravljenih je bilo 20.788 HAT testov, ki so pokazali, da je pozitivnih 393 testiranih oziroma 1,9 odstotka. Skupaj je bilo torej opravljenih 26.270 testiranj, pozitivnih je bilo 1.385, je sporočila vlada. Število aktivni primeriov še naprej pada in jih je 13.846 (+1.385, −1.539). Umrlo je še deset ljudi.V bolnišnicah se je zdravilo 828 covid pacientov, od tega 157 na intenzivni negi. Iz bolnišnične oskrbe so odpustili 76 pacientov.Slovensko povpečje 14-dnevne incidence na sto tisoč prebivalcev je 653,3 okužb, naslabša regija je še naprej Posavska (incidenca 827,8), najboljša pa Zasavska (530,2).Že nekaj dni so izpolnjeni pogoji za t. i. oranžno fazo, a Slovenija uradno ostaja v rdeči, dokler vlada ne odloči drugače. Po pričakovanjih naj bi to storila danes, ko je pričakovati sproščanje nekaterih ukrepov, skrbi le pojavljanje novih različic virusa v naši okolici. Poleg britanske različice še večji razlog za skrb predstavlja južnoafriška, zaradi katere so na avstrijskem Tirolksem sprejeli zelo stroge ukrepe.Vlada je sicer na sredini seji podaljšala več odlokov, odločitev po morebitnem sproščanju ukrepov, kot to predvideva prehod v oranžno fazo , pa prestavila na danes. Podpredsednik vlade in obrambni ministerje sicer zatrdil, da se bo vlada držala semaforja, ki ga je sama postavila . Kako so se odločili, bo predvidoma znano okoli 15. ure, ko bo predvidoma novinarska konferenca po seji vlade.Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida 19,ki bo predvidoma ob 11. uri, pa bosta sodelovalaiz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije