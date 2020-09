Neuradno: v nedeljo občuten padec okužb

WHO: Rekord okuženih po svetu

Po neuradnih, a zanesljivih informacijah Dela so v nedeljo pri nas potrdili 46 novih okužb z virusom sars-cov-2, kar je precej manj kot v dnevih pred tem, ko smo v četrtek potrdili rekordnih 108 okužb, v petek 105, v soboto pa 99. Koliko testov je bilo opravljenih v nedeljo, še ni znano.Preberite tudi:Epidemiološko stanje pri nas ostaja zelo resno, po besedah direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)smo presegli povprečje 40 okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh, v naslednjih dneh pa lahko pričakujemo tudi do 165 okužb na dan Zaskrbljujoče je še, da narašča tudi odstotek pozitivnih testov. Teh zadnje dni opravljajo več kot v preteklosti, največ (3.086) so jih opravili v petek, največji delež okuženih pa je bil med drugim valom v soboto, ko je bilo pozitivnih 5,52 vseh opravljenih testov. Absoluten rekord je bil sicer dosežen med prvim valom, ko je bilo 26. marca pozitivnih 5,67 odstotka od 1.014 opravljenih testov.Nedelja je bila po svetu rekordna. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da so samo ta dan potrdili 307.930 novih okužb, zaradi covid-19 pa je umrlo 5.500 ljudi.