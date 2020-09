Z virusom okuženih osem stanovalcev Doma Nine Pokorn

V Domu Nine Pokorn Grmovje pri Žalcu je po zadnjih podatkih z novim koronavirusom okuženih osem oskrbovancev, poleg njih pa tudi dva zaposlena. Štirje stanovalci so na zdravljenju na negovalnem oddelku v novomeški bolnišnici, njihovo vrnitev v dom pa pričakujejo v prihodnjih dneh, je povedal direktor doma Tomaž Lenart. V rdeči coni doma so nameščeni štirje okuženi stanovalci, vsi se počutijo dobro.



Na vprašanje, ali imajo dovolj kadra za oskrbo vseh stanovalcev, je Lenart odgovoril, da je za zdaj kadra dovolj, saj se virus med zaposlenimi ne širi, če pa bi se to spremenilo, potem bi imeli težave. Po njegovih besedah je njihov dom specifičen, saj v njem prebivajo osebe s težavami v duševnem zdravju, zato jih je težko obdržati v sobah. Njihovi stanovalci prebivajo v več enotah, tudi zaposleni delajo v posamezni enoti in ne prihaja do njihovega mešanja.



V domu je zaposlenih 160 ljudi, skrbijo pa za 245 stanovalcev, ki živijo v treh stavbah. V domu so 8. septembra do nadaljnjega prepovedali vse obiske.