Plačani kibernetski napad na premierja Goloba in Slovenske novice

Bralci ste nas opozorili, da se je na razvpitem družbenem omrežju facebook širi plačani oglas, ki daje vtis kot da gre za novičarsko objavo Slovenskih novic. Prikazuje premierja Roberta Goloba v modricah in z napisom »Obtožbe proti Robertu Golobu so bile potrjene!«

Bralce opozarjamo, da je objava lažna. Ne klikajte nanjo, ne širite je in se ne pustite ujeti na limanice. Objava namreč vodi na neznano spletno stran, ki vam bo na računalnik verjetno namestila viruse ali pa vam bo poskušala prodati nategunske kriptovalute s ciljem, da vam neznanci izpraznijo bančni račun. S podobnimi objavami so se v zadnjih mesecih soočali številni znani Slovenci, na primer Tina Maze.

Motiv objave je lahko tudi načrtno širjenje dezinformacij med Slovenci. O takem primeru poročajo s Hrvaške, kjer so se proruski boti vpletli v predvolilno kampanjo pred predsedniškimi volitvami. A o tem več v nadaljevanju članka.

Novica prihaja ravno v času, ko je facebook oznanil, da končuje preverjanje objav, zaradi česar so kritiki že opozorili, da se utegne spremeniti v kloako dezinformacij in lažnih novic.

Slovenske novice svetujejo: na facebooku vedno preverite sledeče: Kdo je avtor objave? Če so to "News 24", "Find out the news" ali kako tretje čudno ime, je to znak za alarm. Prave Slovenske novice imajo na facebooku lastno ime označeno z modro verifikacijsko kljukico.



Ali ste ob kliku preusmerjeni na neko čudno domeno, na primer techfusionnow.today? Čestitamo, bili ste žrtev prevare. Prave Slovenske novice domujejo zgolj in samo na naslovu slovenskenovice.si.



Je naslov pretirano šokanten ali neverjeten? Potem gre skoraj gotovo za nateg. Čudne stvari se dogajajo dandanes in včasih kakšni novici res težko verjamemo. A če bo novica vidna le na facebooku, na našem portalu slovenskenovice.si pa ne, potem gre za laž.

Na objavo so se odzvali tudi v kabinetu predsednika vlade

Javnosti sporočajo: »Na družbenem omrežju Facebook so se od 15. januarja dalje pojavljale plačane lažne objave, v katerih je neznani avtor uporabil vizualno podlago slovenskega medija Slovenske novice. Objave so vsebovale računalniško obdelani fotografiji predsednika vlade dr. Roberta Goloba ter zavajajoče besedilo, ki je nakazovalo, da naj bi predsednika vlade aretirala policija.

Obe objavi sta vsebovali povezavo na spletno stran, kjer naj bi bilo več informacij o tem domnevnem dogodku. Analiza spletne strani je pokazala, da je ta popolnoma brez vsebine. Ugotovljeno je bilo, da je bila stran registrirana januarja letos, pri čemer je lastnik spletne domene ostal anonimen. Pristojne vladne službe ocenjujejo, da za temi objavami stoji neznani akter, katerega cilj je očrniti aktualno vlado in vnašati negotovost ter nestabilnost v slovensko družbo. Objave so bile plačane, kar pomeni, da je uporabnik plačal Facebooku, da bi jo videlo čim več ljudi. S takšnim pristopom se poveča vidnost objave in se prikaže tudi ljudem, ki ne spremljajo določenega profila.

Lažne objave so bile medtem odstranjene s Facebooka. Vlada vse uporabnike družbenih omrežij poziva k previdnosti: ne zaupajte in ne delite vsebin, ki se zdijo lažne ali zavajajoče. Preden objavo delite, preverite njeno verodostojnost in se vprašajte, ali je lahko resnična.«

Na Hrvaškem so napadli proruski boti

Po dokaz, da gre pri tovrstnih objavah lahko za načrtno vmešavanje tujcev, ni treba daleč: Na Hrvaškem je pred drugim krogom predsedniških volitev odmevalo poročilo, po katerem naj bi se proruski boti na družbenih omrežjih poskušali vmešavati v volitve. Stali naj bi za dezinformacijsko kampanjo v prid trenutnemu predsedniku Zoranu Milanoviću. Proruske mreže botov na družbenih omrežjih delovale v podporo Milanoviću in hkrati širile sporočila, ki so bila kritična do Evropske unije in zveze Nato.