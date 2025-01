Velika sprememba na Facebooku! Oštro o odločitvi, da ukine preverjanje dejstev

Mark Zuckerberg je napovedal, da bo Meta odpravila preverjevalce dejstev, zmanjšala cenzuro in priporočila več političnih vsebin v omrežjih Facebook, Instagram in Threads. Za komentar smo prosili Oštro, Center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji.

Žana Erznožnik, urednica projekta Razkrinkavanje.si nas je uvodoma opozorila, da niso napovedali ukinitve moderiranja sovražnega govora, ampak dezinformacij.

Kaj pomeni odločitev Mete za vas in kako ocenjujete to potezo?

»Oštro ni odvisen od sodelovanja z Meto in bo ne glede na njeno odločitev še naprej preverjal dejstva v enakem obsegu in z enakimi profesionalnimi standardi, kot smo to počeli zadnjih pet in pol let, tudi pred sodelovanjem z Meto.

Poteza je po naši oceni, glede na Zuckerbergovo utemeljitev odločitve in odsotnost vnaprejšnje komunikacije s partnerji, neutemeljena, škodljiva in verjetno politično motivirana. Kot je izvršni direktor Mete izpostavil tudi sam, odločitev sovpada z vrnitvijo Donalda Trumpa v Belo hišo. Lani decembra je Meta Trumpovemu inavguracijskemu skladu donirala milijon dolarjev.

Preverjevalci dejstev vsebin na Facebooku nismo nikoli brisali ali drugače moderirali, pač pa smo le dovoljevali, da Meta določene naše prispevke sama uporabi za morebitno moderiranje, predvsem pa, da objavam doda povezavo na prispevke z več oziroma bolj celovitimi informacijami. S tega vidika je napovedan princip uporabe skupnostnih zabeležk (community notes) povsem enak kot doslej, torej da so ob objavah na voljo dodatne informacije, le da bo sistem skupnostnih zabeležk najverjetneje manj transparenten. Za Meto bo verjetno cenejši, verjamemo pa, da bodo s prostovoljci standardi težje postavljeni na profesionalno raven, da bi bili enaki za vse. Dezinformacij na družbenih omrežjih je sicer toliko, da bi bilo sodelovanje tako skupnosti uporabnikov kot profesionalnih preverjevalcev dejstev povsem na mestu.«

Kakšna je prihodnost diskusij na Facebooku?

»Že zdaj lahko vidimo, kako je na razširjenost dezinformacij in sovražnih vsebin vplivalo Muskovo odpuščanje ekipe nekdanjega Twitterja. Skrbi nas, da bo dezinformacij še več, novi algoritmi pa bodo še bolj kot so že doslej vsebine kazali le glede na to, kaj prinaša všečke in komentarje, četudi so to zavajajoče ali popolnoma izmišljene vsebine, ki v ljudeh vzbujajo strah, jezo in sovraštvo.«

Kako odgovarjate na očitke, da ste cenzorji?

»Gre za popolnoma neutemeljen poskus diskreditacije našega dela. Preverjevalci dejstev nikoli nismo brisali vsebin, nismo imeli podatkov o delovanju Facebookovih algoritmov in tudi nismo sodelovali pri uravnavanju avtomatskega zaznavanja potencialno problematičnih vsebin. To je v domeni Mete in njihovih sistemov, ki so do neke mere avtomatizirani na podlagi algoritmov, ki jih Meta ne razkriva. Vse, kar smo počeli, je, da smo trditve samostojno in po lastnih uredniških presojah in standardih preverjali in Meti omogočili, da objavam z enakimi trditvami doda povezavo na naše tekste, da bi se lahko uporabniki celovito informirali.

Obenem Meta zunanjim partnerskim organizacijam nikoli ni dovoljevala ocenjevanja političnega govora – torej vsebin, ki jih razširjajo politiki in politične stranke – četudi je ta včasih dokazano izmišljen in sovražen.

Ne pristajamo na poskus diskreditacije, češ da smo pristranski in da smo pri preverjanju dejstev delali veliko napak. Oštro kot partnerska organizacija o kakršnihkoli napakah nas ali drugih organizacij za preverjanje dejstev ni bil nikoli obveščen. Zuckerberg je v videu posredno celo sam priznal, da so napake, ki jih navaja kot enega od razlogov za svojo odločitev, v resnici napake Metinih algoritmov in ne preverjevalcev dejstev.

Oštro in druge organizacije podpisnice kodeksa IFCN, ki je pogoj za sodelovanje z Meto, svojo nepristranskost redno dokazujejo ob preverjanju kakovosti, ki ga izvaja IFCN.«

Kolikokrat ste morali kot pooblaščenci za moderacijo posredovati?

»Oštro se je že prej soočal z zmotnim razumevanjem uporabnikov družbenih omrežij, da imamo kot zunanji Metini partnerji pooblastila za moderiranje ali celo brisanje vsebin ter celo kaznovanje uporabnikov. Takih pooblastil in dostopov nimamo in jih nikdar nismo imeli.

Žal pa so se na nas večkrat obračali ljudje, včasih vljudno prepogosto pa sovražno, ki jim je Meta izbrisala objave ali profile, češ naj jim ga nemudoma damo nazaj in prenehamo s cenzuro. V enem primeru je več članov ekipe prejelo e-pošto, v kateri nam je skupina ljudi dala osem dni, da »decenzuriramo njihovo stran in objave«, sicer nas bodo obiskali na domu in nam ne bo več lepo. Pozive k nasilju nad našo ekipo, skupaj z informacijo, da zbirajo podatke o naših domovanjih, so objavili tudi na Facebooku. Tovrstne grožnje vzbujajo strah in anksioznost, škodijo pa novinarskemu poklicu v celoti, saj tudi zaradi njih mladi in nadarjeni novinarji zapuščajo poklic.«

Kakšno je po vašem mnenju trenutno stanje glede sovražnega govora v Sloveniji in ali ste v letih delovanja opazili kakšne spremembe?

»To ni naše strokovno področje, a na splošno opažamo, da se sovražni govor v Sloveniji razrašča, toleranca, kaj naj bi bilo še sprejemljivo oziroma normalno, pa se povečuje. Tarče sovražnega govora se tudi same vse večkrat 'sprijaznijo' z dogajanjem, saj se zavedajo, da njihova opozorila ne bodo zbudila pozornosti. V javnosti so razkriti in obravnavani predvsem najhujši primeri, denimo grožnje z nasiljem. Populistična politika in z njo povezane škodljive odločitve lastnikov družbenih omrežij stanje le še poslabšujejo.«