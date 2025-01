Rusi vplivajo na hrvaške volitve?! »Gre za grožnjo najvišje stopnje«

Na Hrvaškem pred drugim krogom predsedniških volitev odmeva poročilo, po katerem naj bi se proruski boti na družbenih omrežjih poskušali vmešavati v volitve. Stali naj bi za dezinformacijsko kampanjo v prid trenutnemu predsedniku Zoranu Milanoviću, piše v sredo objavljenem poročilu britanske nevladne organizacije Centre for Information Resilience.

Po navedbah centra so proruske mreže botov na družbenih omrežjih delovale v podporo Milanoviću in hkrati širile sporočila, ki so bila kritična do Evropske unije in zveze Nato. Boti naj bi tovrstne vsebine objavljali v dveh valovih, in sicer potem, ko je Milanović izrazil nasprotovanje napotitvi hrvaških vojakov v Ukrajino in po prvem krogu volitev, ki je potekal 29. decembra.

Vsebino so objavljali v angleščini, francoščini, španščini, italijanščini, srbščini in hrvaščini. Samo eden od botov, ki so ga identificirali raziskovalci, je objavljal več kot stokrat na dan in večinoma delil slike, ki so podpirale Milanovića ali napadale predsedniškega kandidata s podporo vladajoče HDZ Dragana Primoraca, po poročanju Politica piše v poročilu.

Družbeni omrežji zanikata bote

Pri analizi britanskega centra so sodelovali hrvaški raziskovalci, ki pa so želeli ostati anonimni. Na poročilo sta se že odzvali omrežji TikTok in X, ki sta zanikali obstoj dokazov o botih, ki bi vplivali na volitve na Hrvaškem, poroča hrvaški portal N1.

Dragan Primorac. FOTO: Damir Sencar Afp

Do zaključkov poročila je bil danes kritičen Milanović. Dejal je, da »se ti ljudje ukvarjajo s spletkami, s katerimi ljudstvo spravljajo ob pamet« in raziskovalce primerjal z novodobno mafijo.

Primorac pa je poročilo označil za prelomnico na predsedniških volitvah. »Eden najvplivnejših medijev Politico je včeraj objavil poročila, da so ruska in srbska digitalna omrežja zagotovo vpletena v predsedniško kampanjo,« je nadaljeval in opozoril, da to ni le skrb vzbujajoče, temveč da gre za grožnjo najvišje stopnje.

Dodal je še, da »ni treba biti pameten, da bi razumeli, da ima Milanović podporo krogov, ki zagovarjajo tuje interese«, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Rusija poskuša vplivati tudi drugje

Hrvaška ministrica za kulturo in medije Nina Obuljen-Korzinek je medtem v četrtek dejala, da Hrvaška ni prva evropska država, kjer Rusija poskuša vplivati na izid volitev. Kot je dodala, bi bil lahko eden od ukrepov za reševanje tega problema tudi preprečevanje dostopa do virov, ki širijo dezinformacije.

Milanović in Primorac se bosta v nedeljo pomerila v drugem krogu predsedniških volitev. Milanović je z veliko prednostjo zmagal v prvem, javnomnenjske ankete pa mu napovedujejo prepričljivo zmago tudi v drugem krogu. Milanović je bil v preteklosti večkrat kritičen do Nata in EU, pa tudi do vojaške pomoči Ukrajini in sankcij proti Rusiji.