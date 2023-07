Nekoč enemu najbogatejših Slovencev grozi bankrot, Janša se je odzval v svojem slogu

Eden nekoč najbogatejših Slovencev je januarja lani prevzel vodenje gospodarske politike Socialnih demokratov. Predsedstvo SD ga je namreč imenovalo za novega predsednika strokovnega sveta SD za gospodarstvo. Kot so takrat sporočili iz SD, je Sandi Češko prepričan je, da »na star način ne bomo šli v nove čase«. Po njegovem mnenju lahko izzive in priložnosti uspešno obvladamo samo v skupnem in tvornem sodelovanju med državo, civilno družbo in gospodarstvom: »Ne stavimo samo na kapital, niti ne samo na moč države, verjamemo pa v moč družbe in sebe vidimo kot moderatorja in upravljavca teh tokov.«

Zdaj pa so v javnost prišle informacije, da naj bi bila Skupina Studio Moderna, katere ustanovitelj je Sandi Češko, pred bankrotom. Računi Studia Moderne so danes blokirani, zaposleni pa menda niso dobili majskih plač, mnogi so dobili tudi odpovedi. Pošle naj bi zaloge, denarja za naročilo novih pa ni.

Vse skupaj ni šlo mimo prvaka opozicije. Tako je šef SDS Janez Janša na twiterju objavil novico na spletni strani stranke SD o tem, da je Češko prevzel vodenje gospodarske politike SD. Janša je v tem v svojem slogu še dodal: »Po bankrotu svojega podjetja Sandi Češko odlično vodi gospodarski forum«.